Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

Peter Kunz, Robert Langenberger, Paul Schörghofer, Susanne Kalss, Martin Kocher, Stephan Frotz ©Victoria Posch

Management & Fachliteratur. An der WU Wien wurden die Neuauflagen der Werke „Handbuch Aufsichtsrat“ und „Handbuch Vorstand und Geschäftsführung“ des Fachverlags Facultas vorgestellt.

Im Rahmen einer Veranstaltung wurden an der WU Wien die Neuauflagen der beiden Werke „Handbuch Aufsichtsrat“ und „Handbuch Vorstand und Geschäftsführung“, erschienen im Fachverlag Facultas, vorgestellt.

In zweiter bzw. dritter Auflage

Das „Handbuch Vorstand und Geschäftsführung“ von Susanne Kalss, Stephan Frotz und Paul Schörghofer ist nun in zweiter Auflage erschienen. In der Neuauflage wurden laut Verlag jüngste Gesetzesänderungen und wichtige Gerichtsentscheidungen eingearbeitet und auch die Stellung der Geschäftsführung in der GmbH und FlexCo sowie des Vorstandes in Vereinen aufgenommen.

Das „Handbuch Aufsichtsrat“, herausgegeben von Susanne Kalss und Peter Kunz, ist in dritter Auflage erschienen. Neben Gesetzesänderungen und maßgeblichen Gerichtsentscheidungen wurden neue Themenbereiche wie Cybersecurity, Digitalisierung und Nachhaltigkeit inkludiert.

Martin Kocher, Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, betonte an dem Abend die Rolle von Vertrauen in Wirtschaft und Gesellschaft und unterlegte dies mit Forschungsergebnissen. Susanne Kalss beschrieb Unternehmensskandale als eine unermessliche Wissensressource für Vorstand und Geschäftsführung sowie für den Aufsichtsrat. Skandale müssen nur verstanden und für die Zukunft konstruktiv aufbereitet werden, so die Universitätsprofessorin.

