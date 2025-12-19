Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Lohn- und Personal-Profis. Auch heuer bringt der Jahreswechsel Neues bei Lohnsteuer und Sozialversicherung: Das Handbuch zeigt sie in der 46. Auflage.

Das Handbuch „Lohnsteuer 2026“ ist für Lohn- und Personalexpert:innen konzipiert und erklärt auf rund 600 Seiten alle Änderungen zu Lohnsteuer und Sozialversicherung, heißt es bei Fachverlag Manz. Zielgruppe sind konkret u.a. Steuerberater:innen, Personalverrechner:innen, Unternehmensjurist:innen und HR-Manager:innen.

Die Neuerscheinung

Das Handbuch beinhalte alle legistischen Änderungen, die aktuelle Judikatur und den Lohnsteuerrichtlinien-Wartungserlass 2025 (Begutachtungsentwurf). Die Neuerungen, die sich durch das bei Drucklegung noch in politischer Diskussion befundene Betrugsbekämpfungsgesetz 2025 Teil Steuern ergeben, werden laut Verlag als Online-Update nachgereicht. Dazu gibt es jeweils auch Berechnungsbeispiele.

Zu den Neuerungen zählt konkret u.a.:

Abschaffung der kalten Progression: 2/3 Anpassung und alle Werte 2026

Trinkgelder: Neuregelung in der Sozialversicherung/Klarstellungen im Bereich der Lohnsteuer

Steuerfreie Mitarbeiterprämie: Umsetzung einer steuerfreien Mitarbeiterprämie für die Jahre 2025 und 2026

Reisekosten: Änderungen bei steuerfreien Fahrtkostenersätzen

Pendlerpauschale/Pendlereuro: Erhöhung des Pendlereuro von zwei auf sechs Euro

Die Autoren sind Michael Krammer (stv. Sektionschef, Gruppenleiter und Leiter der Abteilung für Steuerpolitik und Abgabenlegistik im Bundesministerium für Finanzen) und Michael Seebacher (Fachvorstand und stellvertretender Vorstand im Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge, PLB).