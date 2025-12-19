Neue Top-5 Law Firm: Hogan Lovells und Cadwalader fusionieren

Weltweiter Rechtsmarkt. Hogan Lovells und Cadwalader wollen zur neuen fünftgrößten Anwaltskanzlei der Welt fusionieren, mit 3.100 Anwälten.

Hogan Lovells und Cadwalader, Wickersham & Taft (Cadwalader) beabsichtigen den Zusammenschluss zu Hogan Lovells Cadwalader. Die Fusion verbinde zwei Partner mit sich ergänzenden Stärken, so eine Aussendung: Hogan Lovells als einen der globalen Marktführer in der Rechtsberatung von Unternehmen in stark regulierten Sektoren mit Aktivitäten in G20-Märkten; Cadwalader als älteste Anwaltskanzlei an der Wall Street, mit langjährigen Beziehungen zu zahlreichen weltweit führenden Finanzinstituten und Private-Capital-Anbietern.

Die neue Nummer 5 weltweit

Der geplante Zusammenschluss ist der größte in der Geschichte der Wirtschaftskanzleien und schaffe mit einem Jahresumsatz von mehr als 3,6 Mrd. US-Dollar die fünftgrößte Kanzlei der Welt. Hogan Lovells Cadwalader werde 3.100 Anwält:innen an Standorten in Nord- und Südamerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum beschäftigen. Dabei bringt Hogan Lovells rund 2.700 und Cadwalader rund 400 Anwält:innen ein.

Ein Schwerpunkt der neuen Law Firm liege auf Mandanten an den Finanzmärkten, insbesondere im Korridor New York-London, mit umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Finanz-, Gesellschafts-, Aufsichts- und Streitbeilegungsrecht.

Die neue Chefetage

Nach erfolgtem Zusammenschluss soll Hogan Lovells-CEO Miguel A. Zaldivar, Jr. als CEO von Hogan Lovells Cadwalader fungieren.

Pat Quinn (Co-Managing Partner von Cadwalader) wird Global Managing Partner für Client and Practice Integration.

Wes Misson (Co-Managing Partner von Cadwalader) wird als Global Managing Partner für den Bereich Finance zuständig sein. Misson werde dabei eng mit James Doyle, Global Head Corporate Finance, und David Bonser, Global Managing Partner für Corporate zusammenarbeiten.

Der geplante Zusammenschluss unterliegt laut den Angaben den üblichen vertraglichen Abschlussbedingungen. Die Partnerinnen und Partner beider Kanzleien müssen dem Merger zustimmen, die Abstimmung soll 2026 stattfinden.

„Branchenexpertise und globale Reichweite“

„Mandanten suchen zunehmend nach Wirtschaftskanzleien mit fundierter Branchenexpertise und globaler Reichweite, die sie bei ihren komplexesten Mandaten weltweit beraten“, so Miguel A. Zaldivar, Jr., CEO von Hogan Lovells. „Cadwalader, eine der führenden Kanzleien an der Wall Street, bringt erstklassiges Finanz-Know-how ein, das uns in Kombination mit unserer globalen Plattform darin stärkt, Mandanten umfassend zu beraten – insbesondere in einer Zeit, in der grenzüberschreitende Investitionen das Wachstum in Schlüsselsektoren wie Finanzen, Energie, Technologie, Biowissenschaften und weiteren Bereichen vorantreiben.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden: Newsletter anmelden/verwalten