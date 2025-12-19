 Open menu
Business, Recht

Neue Top-5 Law Firm: Hogan Lovells und Cadwalader fusionieren

©ejn

Weltweiter Rechtsmarkt. Hogan Lovells und Cadwalader wollen zur neuen fünftgrößten Anwaltskanzlei der Welt fusionieren, mit 3.100 Anwälten.

Hogan Lovells und Cadwalader, Wickersham & Taft (Cadwalader) beabsichtigen den Zusammenschluss zu Hogan Lovells Cadwalader. Die Fusion verbinde zwei Partner mit sich ergänzenden Stärken, so eine Aussendung: Hogan Lovells als einen der globalen Marktführer in der Rechtsberatung von Unternehmen in stark regulierten Sektoren mit Aktivitäten in G20-Märkten; Cadwalader als älteste Anwaltskanzlei an der Wall Street, mit langjährigen Beziehungen zu zahlreichen weltweit führenden Finanzinstituten und Private-Capital-Anbietern.

Die neue Nummer 5 weltweit

Der geplante Zusammenschluss ist der größte in der Geschichte der Wirtschaftskanzleien und schaffe mit einem Jahresumsatz von mehr als 3,6 Mrd. US-Dollar die fünftgrößte Kanzlei der Welt. Hogan Lovells Cadwalader werde 3.100 Anwält:innen an Standorten in Nord- und Südamerika, der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum beschäftigen. Dabei bringt Hogan Lovells rund 2.700 und Cadwalader rund 400 Anwält:innen ein.

Ein Schwerpunkt der neuen Law Firm liege auf Mandanten an den Finanzmärkten, insbesondere im Korridor New York-London, mit umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Finanz-, Gesellschafts-, Aufsichts- und Streitbeilegungsrecht.

Die neue Chefetage

  • Nach erfolgtem Zusammenschluss soll Hogan Lovells-CEO Miguel A. Zaldivar, Jr. als CEO von Hogan Lovells Cadwalader fungieren.
  • Pat Quinn (Co-Managing Partner von Cadwalader) wird Global Managing Partner für Client and Practice Integration.
  • Wes Misson (Co-Managing Partner von Cadwalader) wird als Global Managing Partner für den Bereich Finance zuständig sein. Misson werde dabei eng mit James Doyle, Global Head Corporate Finance, und David Bonser, Global Managing Partner für Corporate zusammenarbeiten.

Der geplante Zusammenschluss unterliegt laut den Angaben den üblichen vertraglichen Abschlussbedingungen. Die Partnerinnen und Partner beider Kanzleien müssen dem Merger zustimmen, die Abstimmung soll 2026 stattfinden.

„Branchenexpertise und globale Reichweite“

„Mandanten suchen zunehmend nach Wirtschaftskanzleien mit fundierter Branchenexpertise und globaler Reichweite, die sie bei ihren komplexesten Mandaten weltweit beraten“, so Miguel A. Zaldivar, Jr., CEO von Hogan Lovells. „Cadwalader, eine der führenden Kanzleien an der Wall Street, bringt erstklassiges Finanz-Know-how ein, das uns in Kombination mit unserer globalen Plattform darin stärkt, Mandanten umfassend zu beraten – insbesondere in einer Zeit, in der grenzüberschreitende Investitionen das Wachstum in Schlüsselsektoren wie Finanzen, Energie, Technologie, Biowissenschaften und weiteren Bereichen vorantreiben.“

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins
  2. VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026
  3. Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner
  4. Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

PwC-Studie: So bremst die Unternehmenskultur die Transformation

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Neu in Finanz:

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

Neu in Recht:

Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins

VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Hogan Lovells berät bei 57,6 Megawatt-Rechenzentrum in Berlin

Neu in Steuer:

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

Neu in Bildung/Uni:

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Neu in Personalia:

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

RDB Rechtsdatenbank von Manz künftig an allen 12 JusHAK-Standorten