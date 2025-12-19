Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins

Stuttgart. Latham & Watkins begleitet nexspace data centers, zuletzt in Österreich gestartet, nun bei der Eröffnung eines neuen Rechenzentrums in Stuttgart.

Latham begleitete nexspace data centers bei der Eröffnung eines neuen Rechenzentrums auf der Sternhöhe in Stuttgart sowie beim Abschluss der Projektverträge.

Expansion in D/A/CH

Der neue Standort sei ein weiterer Schritt in der Expansion von nexspace data centers in der DACH-Region. Latham & Watkins hatte nexspace data centers zuletzt beim Markteintritt in Österreich beraten.

Im Beratungsteam von Latham & Watkins waren Alexander Stefan Rieger (Partner), Johannes Groß (Associate, beide Infrastructure M&A) sowie Sven Nickel (Counsel, Real Estate, alle Frankfurt).