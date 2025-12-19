Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Graz. Sandra Venus wird Leiterin der Abteilung Finanzen & Controlling und Prokuristin bei Joanneum Research.

Mit Anfang Jänner 2026 wird Sandra Venus die neue Leiterin der Abteilung Finanzen & Controlling und Prokuristin bei der Joanneum Research Forschungsgesellschaft in Graz. Sie folgt auf Renate Reinisch, die diese Aufgabe bis Ende November innehatte.

Die Laufbahn

Venus hat in Graz Betriebswirtschaft studiert und in der Steiermark bei der dortigen Wirtschaftsförderung und dem Mikroelektronik-Konzern AT&S berufliche Erfahrungen gesammelt, bevor sie sich der Wirtschaftsförderung in Kärnten widmete. Sie war Projektmanagerin, Teamleiterin und über 10 Jahre Vorständin des KWF Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds. Aktuell ist sie Beraterin und Coach und darüberhinaus als Aufsichtsrätin und Kuratorin tätig.

Joanneum-Geschäftsführer Heinz Mayer: „Mit Sandra Venus gewinnen wir eine ausgewiesene Expertin mit langjähriger Führungserfahrung in der Wirtschaftsförderung und im Finanzmanagement.“