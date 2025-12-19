 Open menu
Business, Personalia, Recht

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Philipp J. Marboe ©Studio Koekart

Wien. Kanzlei Schiefer, spezialisiert auf Vergaberecht, holt Philipp J. Marboe als neuen Partner an Bord. Er kommt von Wolf Theiss.

Schiefer Rechtsanwälte holt Philipp J. Marboe ab Jänner 2026 als neuen Partner an Bord, so eine Aussendung: Die Kanzlei erweitere damit ihr Führungsteam, bestehend aus den Partner:innen Christian Richter-Schöller, Martin Schiefer und Maria Troger.

Laufbahn und Tätigkeit

Marboe ist auf öffentliches Wirtschaftsrecht mit den Schwerpunkten Vergabe- und Vertragsrecht spezialisiert und bringe langjährige nationale sowie internationale Erfahrung in die Kanzlei ein. Marboe kommt von Wolf Theiss, wo er knapp zwölf Jahre tätig war. Davor war der Jurist, der seine Anwaltskarriere in Paris und bei Eversheds in Wien begonnen hatte, sechs Jahre bei Schönherr beschäftigt, unter anderem als Junior Partner.

Ein Anwalt für die Bahnen

Ein Schwerpunkt von Marboes Arbeit liege im Bereich der Verkehrsinfrastruktur und Mobilität, vor allem in der Bahnbranche (Beschaffungen von Lokomotiven und Zügen, Straßen- und U-Bahnen).

Weiters war Marboe laut den Angaben am Anteilserwerb der französischen SNCF bei der Westbahn, der Pistenerweiterung und -sanierung des Flughafens Wien-Schwechat sowie den regulatorischen Vorarbeiten zur Vereinheitlichung von Tarifen, die in die Einführung des Klimaticktes eingeflossen sind, beteiligt. Auch bei der Neuordnung des Bestellregimes zur Finanzierung des öffentlichen Personenverkehrs, darunter die erstmalige Erlassung einer öffentlichen Vorschrift nach dem EU-Recht in Österreich wirkte der Jurist mit.

Täglich aktuell über Neues informiert werden:

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Neue Top-5 Law Firm: Hogan Lovells und Cadwalader fusionieren
  2. Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins
  3. VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026
  4. Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

PwC-Studie: So bremst die Unternehmenskultur die Transformation

Simon-Kucher holt Patricia Faur für AI-Entwicklungseinheit „SKAI Lab“

Neu in Finanz:

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

Neu in Recht:

Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins

VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Hogan Lovells berät bei 57,6 Megawatt-Rechenzentrum in Berlin

Neu in Steuer:

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss

Neu in Bildung/Uni:

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Neu in Personalia:

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

RDB Rechtsdatenbank von Manz künftig an allen 12 JusHAK-Standorten