Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Wien/Frankfurt. Beim Executive Search-Unternehmen Spencer Stuart übernimmt Andrea Mohnsame die Geschäftsführung in Deutschland und Österreich.

Zum 1.1.2026 folgt Andrea Mohnsame laut einer Aussendung bei Spencer Stuart auf Lars Gollenia, der die Region seit Oktober 2022 geführt hat. Gollenia werde sich künftig verstärkt um den weiteren Ausbau der CEO- und Board-Practice kümmern, zusätzlich zu seiner Beratungstätigkeit im Technologie- und Digitalbereich.

Die Laufbahn

Andrea Mohnsame verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Leadership- und Organisationsentwicklung sowie im Executive Search. Zu ihren beruflichen Stationen zählen HR-Funktionen bei Unternehmen wie Dräger, BSN Medical und der Bauer Media Group sowie eine lange Karriere bei Airbus. Bei Spencer Stuart ist Mohnsame als Beraterin u.a. auf Healthcare und Human Resources spezialisiert.

Ziel sei es unter der Ägide von Mohnsame, Unternehmen und Organisationen verstärkt nicht nur bei der Besetzung von Spitzenpositionen zu unterstützen, sondern ganzheitliche Lösungen für nachhaltigen Unternehmenserfolg zu bieten. Dafür soll der Bereich strategisches Leadership Consulting ausgebaut werden und künftig einen zentralen Schwerpunkt bilden.

„Wir sehen eine wachsende Nachfrage nach integrierten Beratungsansätzen, die weit über klassisches Executive Search hinausgehen“, so Mohnsame. Spencer Stuart hat weltweit rund 450 Consultants in 30 Ländern.