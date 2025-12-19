 Open menu
VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026

©ejn

Wien. Der Unternehmensjuristen-Verband VUJ eröffnet am 29.1.2026 einen neuen Fachkreis mit Compliance-Schwerpunkt.

Compliance sei als Thema für einen Fachkreis schon seit längerer Zeit nachgefragt worden und werde nun ins Leben gerufen, so eine Ankündigung der Vereinigung Österreichischer Unternehmensjurist:innen (VUJ).

Die Veranstaltung

Der Auftakt am 29. Jänner (physisch und online) erfolgt laut Ankündigung gemeinsam mit Manuel Georg Bauer (Head of Compliance, Red Bull) und Martin Reichetseder (Director Legal, Compliance, Risk & Internal Audit, TGW).

Ergänzt werden die beiden Unternehmensprofis von Felix Ruhmannseder (Rechtsanwalt und Partner, wkk law). Compliance-Erfahrungen aus Bankensicht schildert Katrin Joschtel (WAG-Compliance-Officer, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien).

