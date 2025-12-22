Clifford Chance berät Telekom Austria bei 1 Mrd.-Refinanzierung

Frankfurt/Wien. Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Telekom Austria AG bei einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von €1 Milliarde beraten.

Clifford Chance hat die Telekom Austria bei einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von €1 Milliarde beraten. Damit werde eine nicht in Anspruch genommene revolvierende Anlage im Wert von €1 Milliarde aus dem Juli 2019 ersetzt, so eine Aussendung.

Das Bankenkonsortium

Die Kreditlinie wurde von einem Konsortium aus 14 internationalen Banken bereitgestellt. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland, Citibank, N.A., London Branch und Erste Group Bank AG fungierten als Bookrunner. Erste Group Bank AG war zudem als Agent involviert.

Die neue Kreditlinie hat eine Laufzeit von fünf Jahren mit zwei Verlängerungsoptionen um jeweils ein Jahr. Das Clifford Chance Team für die Telekom Austria AG stand unter der Leitung von Counsel Christoph Nensa (Global Financial Markets, Frankfurt).