Business, Personalia

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Jacqueline Wild ©Marlena König

Management. IT-Infrastruktur-Anbieter Kyndryl hat Jacqueline Wild zur Vice President und Geschäftsführerin für Österreich und die Schweiz ernannt. Sie kommt von MM.

Jacqueline Wild ist neue Vice President und General Manager von Kyndryl in Österreich und der Schweiz. Sie folgt auf Maria Kirschner, die laut einer Aussendung in den Ruhestand geht. Kyndryl entstand 2021 aus der Abspaltung der Managed Infrastructure Services von IBM.

Die Laufbahn

Wild war bisher Head of Information Management und Chief Information Officer bei der österreichischen MM Group. Davor hatte sie Führungspositionen bei Mondi und Capgemini inne, mit Schwerpunkten auf Digitalisierung, Advanced Analytics, Cloud-Plattformen und Business Development.

Sie verfüge unter anderem über Expertise in der Standardisierung von ERP- (Enterprise Resource Planning) und MES-Landschaften (Manufacturing Execution Systems), im Aufbau von Informationssicherheits- und Enterprise-Architecture-Strukturen sowie in der Implementierung skalierbarer Infrastrukturen.

Das Statement

„Jacqueline Wild ist eine ausgewiesene Transformations- und Führungspersönlichkeit mit starkem Kundenfokus und exzellenter Umsetzungskompetenz“, so Petra Goude, Präsidentin für Strategic Markets bei Kyndryl: „Ihre Erfahrung in der Leitung komplexer IT-Programme auf Unternehmensebene und darin, Innovation in skalierbare Ergebnisse zu überführen, wird unseren Kunden in der Alps-Region helfen, Modernisierung, Sicherheit und KI wirkungsvoll zu nutzen.“

Schreiben Sie einen Kommentar

