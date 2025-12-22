SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Über die Anwendung des Hälftesteuersatzes oder der Dreijahresverteilung bei der Pensionsabfindung eines Geschäftführers, berichtet Mag. Ursula Dornhofer. Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen zB zu einem Dreiecksgeschäft mit mehreren Beteiligten, zur Einkünftezurechnung sowie zum unwiderlegbaren Nutzen aus dem Tourismus eines Tiroler Unternehmens.

