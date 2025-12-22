 Open menu
Bildung & Uni, Business, Finanz, Recht, Steuer, Tools, Werbung

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Über die Anwendung des Hälftesteuersatzes oder der Dreijahresverteilung bei der Pensionsabfindung eines Geschäftführers, berichtet Mag. Ursula Dornhofer. Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen zB zu einem Dreiecksgeschäft mit mehreren Beteiligten, zur Einkünftezurechnung sowie zum unwiderlegbaren Nutzen aus dem Tourismus eines Tiroler Unternehmens.

>>> Weiter(Werbung)

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr
  2. Steuertipps für Unternehmen: Was unbedingt vor Jahresende passieren muss
  3. SteuerExpress: Rückstellungen für Bonuspunkte und Gutscheine des Kunden-Programms und mehr
  4. SteuerExpress: Bezugserhöhungen und Jubiläumsgeld-Rückstellung, die Satzung des KV SWÖ und mehr

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

Neu in Finanz:

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Volksbank Wien holt Christine Grabmair als IT-Vorständin

Neu in Recht:

Clifford Chance berät Telekom Austria bei 1 Mrd.-Refinanzierung

Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins

VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Zwei doc.funds des FWF gehen an PhD-Programme der WU Wien

Neu in Personalia:

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen