CII Index von Christie & Co soll Wettbewerb am Hotelmarkt messen

Immobilien & Touristiker. Hotel-Spezialist Christie & Co sieht einen robusten Hotelmarkt. Der neue Competitive Intensity Index (CII) soll ihn künftig messen.

Nach einem außergewöhnlichen Jahr 2024, das stark von internationalen Events profitieren konnte, habe sich die Performance des deutschen Hotelmarkts 2025 stabilisiert, so der Hotelimmobilien-Spezialist Christie & Co in seinem gerade veröffentlichten „German Hotel Market Snapshot“. Konkret liege der RevPAR leicht unter Vorjahr (–1,1% deutschlandweit). Die Nachfrage bleibe robust und bilde ein stabiles Fundament für den nächsten Zyklus.

Deutlich mehr Hotel-Deals

Der Transaktionsmarkt hat sich in den ersten drei Quartalen 2025 mehr als verdoppelt, heißt es. Rund 45% des Investmentvolumens entfielen auf Berlin, Hamburg und München.

Mit stabilisierten Finanzierungskonditionen und einer reiferen Zinsphase konvergieren die Preisvorstellungen und institutionelle Käufer zeigen wieder verstärktes Interesse, heißt es.

Der „Competitive Intensity Index“ (CII)

Christie & Co hat außerdem den Competitive Intensity Index gestartet, der als angebotseitiger Composite‑Score die Wettbewerbsintensität auf Basis von Hoteldichte, Markenpenetration, durchschnittlicher Objektgröße, Betreiberkonzentration und Pipeline abbilden soll.

Damit möchte man eine praxisnahe Guideline für Investoren und Betreiber bieten. Der Index ist laut den Angaben auf eine nationale Baseline von 1,0 normiert; höhere Werte signalisieren stärkeren Wettbewerbsdruck und potenziell höhere Entwicklungsrisiken.

Der Ausblick

Im neuen Jahr erwartet Christie ein positives Tourismusjahr, mit Nachfrageimpulsen aus einem starken Messe‑ und Eventkalender sowie der fortgesetzten Erholung des internationalen Reiseverkehrs, heißt es. Die verhaltene Lage in anderen Assetklassen (z. B. Büro) werde wohl auch 2026 zu einer teilweisen Reallokation von Kapital in Hotelimmobilien führen.

„Hotels sind wieder fest auf den Einkaufslisten der Investoren. Klarere Preisfindung, internationale Käufer und eine konsolidierende Betreiberlandschaft eröffnen attraktive Einstiegsgelegenheiten und erhebliches Wertsteigerungspotenzial in Top-Lagen“ so Alexander Apitzsch, Senior Consultant Advisory & Valuation Services bei Christie & Co.

