 Open menu
Business, Finanz, Recht

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

©ejn

Wien. Die Finanzmarktaufsicht hat die ersten Kreditdienstleister gemäß KKG zugelassen: Sie dürfen Banken in Not geratene Kredite abkaufen. Dabei handelt es sich um Inkassofirmen.

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) hat die ersten Kreditdienstleister gemäß dem neuen Kreditdienstleister- und Kreditkäufergesetz (KKG) zugelassen. Das Gesetz soll Banken den Verkauf und die Verwaltung von Problemkrediten erleichtern und einen transparenten Sekundärmarkt für solche Kredite etablieren. Gleichzeitig soll der Schutz der vom Verkauf betroffenen Kreditnehmer:innen gestärkt werden, so die FMA.

Die neue Rechtslage

Das KKG ist dieses Jahr in Kraft getreten und setzt eine EU-Richtlinie um, so eine Aussendung der FMA: Konkret enthält es Vorgaben für den Verkauf und die Betreibung notleidender (also überfälliger oder ausgefallener) Kredite, die von Banken vergeben und dann an Kreditkäufer verkauft wurden.

Banken müssen den Verkauf notleidender Kredite an die FMA melden; Kreditdienstleister, die solche Kredite im Auftrag von Kreditkäufern eintreiben, benötigen eine Zulassung der FMA. Diese Kreditdienstleister sind Unternehmen, die bereits als Inkassobüro gewerblich berechtigt sind, heißt es weiter.

Was für Verbraucher gilt, deren Kredit gekauft wurde

  • Für Verbraucher:innen ist laut FMA insbesondere relevant, dass der Verkauf eines notleidenden Kredits keine Nachteile für die Kreditnehmer:innen verursachen darf. Insbesondere müssen alle Vertragsbedingungen, wie etwa Zinssätze und Laufzeiten, unverändert bleiben.
  • Kreditnehmer:innen müssen rechtzeitig und transparent darüber informiert werden, dass ihr Kredit verkauft wurde und wer künftig die Verwaltung übernimmt.
  • Die rechtliche Position der Kreditnehmer:innen bleibe somit unverändert, nur die Kommunikation erfolge künftig mit dem Kreditdienstleister statt mit dem Kreditinstitut.

Darüber hinaus unterliegen die Kreditdienstleister strengen Verhaltensregeln, die einen fairen Umgang mit den Verbraucher:innen verlangen – speziell betreffend der Einhaltung von Datenschutz und Kommunikationsstandards, heißt es. Aggressive Methoden zur Forderungseintreibung seien untersagt. Für die Beaufsichtigung der zugelassenen Kreditdienstleister ist in der FMA der Bereich Bankenaufsicht zuständig.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Clifford Chance berät Telekom Austria bei 1 Mrd.-Refinanzierung
  2. VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026
  3. Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI
  4. „Die Aktiengesellschaft (AG) braucht nach 60 Jahren eine grundsätzliche Reform“

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Steuer-Handbuch für Non-Profit-Organisationen neu in 3. Auflage

Neu in Finanz:

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Recht:

Wolf Theiss präsentiert Serviced-Apartment-Charta für Österreich

ISS Österreich übernimmt Franye mit Kanzlei bpv Hügel

Clifford Chance berät Telekom Austria bei 1 Mrd.-Refinanzierung

Rechenzentrum von nexspace eröffnet mit Latham & Watkins

VUJ startet neuen Fachkreis Compliance im Jänner 2026

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Neu in Personalia:

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Schiefer Rechtsanwälte holt Bahn-Spezialist Philipp J. Marboe als Partner

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen