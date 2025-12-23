 Open menu
Business, M&A, Recht

ISS Österreich übernimmt Franye mit Kanzlei bpv Hügel

Thomas Lettau ©bpv Hügel

Facility Services & Anwälte. bpv Hügel hat die ISS-Gruppe beim Erwerb des österreichischen Familienunternehmens Franye mit 150 Beschäftigten beraten.

Konkret hat bpv Hügel laut einer Aussendung ISS Österreich, Teil der internationalen ISS-Gruppe und heimischer Marktführer für Facility Services, beim Erwerb des österreichischen Familienunternehmens Franye beraten.

Das Unternehmen mit Schwerpunkt auf Klima- und Gebäudetechnik erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro und beschäftigt etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das Beratungsteam

Das Team von bpv Hügel unter der Leitung von Thomas Lettau (Partner, Co-Head Corporate/M&A) führte für ISS Österreich die Legal Due Diligence durch, unterstützte bei der Strukturierung der Transaktion und den Verhandlungen sowie der Vorbereitung der Transaktionsdokumente und beriet laut den Angaben auch zu fusionskontrollrechtlichen Aspekten der Transaktion.

bpv Hügel hat ISS Österreich zuletzt beim Erwerb der med-serv gmbh begleitet, einem auf infrastrukturelles Facility Management in Gesundheitseinrichtungen spezialisierten Unternehmen.

