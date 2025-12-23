 Open menu
Regnology erwirbt Geschäftsbereich von Moody’s mit White & Case

Frankfurt. Kanzlei White & Case berät Regnology beim Erwerb des Geschäftsbereichs Regulatory Reporting & ALM Solutions von Moody’s.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat Regnology bei einer exklusiven Vereinbarung zum Erwerb des Geschäftsbereichs Regulatory Reporting & ALM Solutions von Moody’s beraten. Regnology ist ein Anbieter in den Bereichen Regulierung, Risiko, Steuer- und Finanzberichterstattung und ein Portfoliounternehmen des Geldhauses Nordic Capital.

Der RegTech-Deal

Die Transaktion umfasst laut einer Aussendung Moody’s Lösungen für Basel-III-Compliance, Wertminderungsbilanzierung nach IFRS 9, Asset-Liability-Management (ALM) für Großbanken, Solvency-II-Versicherungsberichterstattung sowie aufsichtsrechtliches und statistisches Reporting in mehr als 50 Jurisdiktionen.

Durch die Integration dieser Funktionaltäten in das bestehende Angebot von Regnology werde eine einheitliche, skalierbare Plattform geschaffen, die das gesamte Spektrum der finanzaufsichtsrechtlichen Compliance- und Risikoanforderungen abdeckte.

Der geplante Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Konsultation der zuständigen Arbeitnehmervertretungen sowie einiger behördlicher Genehmigungen.

Das Beratungsteam

Das White & Case Transaktionsteam wurde von den Partnern Stefan Koch und Carola Glasauer (beide Private Equity) sowie Caitlin Powell Gimpel (Private Equity, Mailand & New York) geleitet und umfasste die Partner Bodo Bender (Tax), Jost Kotthoff (Intellectual Property) und Sebastian Stütze (Employment, Compensation & Benefits), Thilo Wienke (Antitrust), Arlene Ari Hahn (Sourcing & Technology Transactions) und Sasha Belinkie (Employment Compensation & Benefits, beide New York), Lindsey Canning (Intellectual Property, London), Jean-Guillaume Meunier (Private Equity) und Orion Berg (Trade, beide Paris), Local Partner Mathias Bogusch (Intellectual Property), Counsel Isaac Tendler (Tax, New York) sowie die Associates Robin Jackson, Eva Shaw, Kai Neumann, Marc Hering und Jan Diether (alle Private Equity), Karim Meziani (Employment, Compensation & Benefits), Kai Glick (M&A), Claire Slunecko (Intellectual Property) und Shehnai Arora (Employment Compensation & Benefits, alle London), Charles Assous, Ismael Najar (beide Private Equity), Tamila Bellache, Enzo Antonucci (beide Employment Compensation & Benefits), Clement Bellaclas (Real Estate) und Louis Roussier (Trade, alle Paris), Francesco Balestra (M&A, Mailand), Jamie Kershaw (M&A, Riad), Usman Malik (M&A, Dubai), Nashel Jung (Sourcing & Technology Transactions, New York), Zachary Smith (M&A, Chicago), Matan Siskind (M&A, Miami), Martin Junker (Intellectual Property), Enno Miedtank (M&A) und Johannes Wiehe (Antitrust).

