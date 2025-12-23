Wolf Theiss präsentiert Serviced-Apartment-Charta für Österreich

Publikation. Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss hat gemeinsam mit Michaeler & Partner und Apartmentservice die „Charta der Apartmentkonzepte für Österreich“ vorgestellt.

Michaeler & Partner, die Beratungseinheit der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), Apartmentservice und Anwaltskanzlei Wolf Theiss haben gemeinsam die neue „Charta der Apartmentkonzepte für Österreich“ vorgestellt.

Die Publikation basiert laut einer Aussendung auf der „Charta der Apartmentkonzepte“ für Deutschland, die 2024 von Apartmentservice überarbeitet wurde, und überträgt die dort definierten Standards und Abgrenzungen nun auf den österreichischen Markt.

Ziel der neuen Charta ist es, das Verständnis in Österreich für das Segment der Serviced Apartments zu stärken und eine Orientierung für Entwickler, Investoren und Betreiber zu bieten, so die Kanzlei.

„Serviced Apartments sind in Österreich längst kein Nischenprodukt mehr, sondern ein stark wachsendes Segment mit hohem Zukunftspotenzial. Mit der Charta möchten wir allen Marktteilnehmern ein praxisorientiertes Instrument an die Hand geben, um Projekte klar zu definieren und die Kommunikation zwischen Entwicklern, Betreibern und Behörden zu erleichtern“, so Roman Kopacek, Geschäftsführer von Michaeler & Partner.

Unterschiedliche Rahmenbedingungen

Neben der konzeptionellen Klarstellung betont die Charta die besondere Bedeutung der rechtlichen Rahmenbedingungen, die in Österreich – anders als in Deutschland – von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt sind. Themen wie Raumwidmung, Bauordnung, gewerberechtliche Anforderungen sowie die Abgrenzung zur touristischen Kurzzeitvermietung gewinnen zunehmend an Bedeutung.

„Die Heterogenität der lokal unterschiedlichen rechtlichen Vorgaben macht es für Projektentwickler und Betreiber in Österreich besonders wichtig, frühzeitig für eine saubere Einordnung zu sorgen. Die Charta schafft hier eine strukturierte Grundlage und soll erste Fallstricke für Genehmigungen vermeiden helfen“, so Erik Steger, Partner bei Wolf Theiss.

„Mit der Charta liegt erstmals eine Übersicht für Österreich vor, die sowohl die Marktlogik als auch die wesentlichen juristischen Anforderungen der einzelnen Apartmentkonzepte klar und vor allem übersichtlich aufbereitet. Damit entsteht ein Orientierungsrahmen, der auch für Investitionsentscheidungen eine gute erste Basis darstellen kann“, so Stefan Horn, Partner bei Wolf Theiss.