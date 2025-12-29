Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Forschung & Management. Alfred Buder wurde zum neuen Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ernannt. Er folgt auf Marion Frauwallner.

Alfred Buder übernimmt die Leitung der Abteilung Finanzen & Controlling bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Er folgt in dieser Funktion Marion Frauwallner nach. LBG ist eine außeruniversitäre Forschungsorganisation im Bereich Medizin, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.

Buder, ein studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzierung und Finanzmärkte, verfügt laut einer Aussendung über rund drei Jahrzehnte Berufserfahrung in leitenden Finanzfunktionen. Er war demnach unter anderem bei der ÖBB-Holding, der Eurofima (Europäische Gesellschaft zur Finanzierung von Eisenbahnmaterial), in der Bauwirtschaft sowie in mehreren Banken tätig.

Das Statement

„Seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Organisationen bringt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Finanzstrukturen“, so Elvira Welzig, Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). „Genau diese fachliche Tiefe, Führungskompetenz und strategische Perspektive sind entscheidend für die zukünftige Ausrichtung der LBG“, so Marisa Radatz, ebenfalls LBG-Geschäftsführerin.