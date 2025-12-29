 Open menu
Business, Personalia

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

Alfred Buder ©Eurofima

Forschung & Management. Alfred Buder wurde zum neuen Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG) ernannt. Er folgt auf Marion Frauwallner.

Alfred Buder übernimmt die Leitung der Abteilung Finanzen & Controlling bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). Er folgt in dieser Funktion Marion Frauwallner nach. LBG ist eine außeruniversitäre Forschungsorganisation im Bereich Medizin, Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften.

Buder, ein studierter Betriebswirt mit Schwerpunkt Finanzierung und Finanzmärkte, verfügt laut einer Aussendung über rund drei Jahrzehnte Berufserfahrung in leitenden Finanzfunktionen. Er war demnach unter anderem bei der ÖBB-Holding, der Eurofima (Europäische Gesellschaft zur Finanzierung von Eisenbahnmaterial), in der Bauwirtschaft sowie in mehreren Banken tätig.

Das Statement

„Seine langjährige Erfahrung in unterschiedlichen Organisationen bringt wichtige Impulse für die Weiterentwicklung unserer Finanzstrukturen“, so Elvira Welzig, Geschäftsführerin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG). „Genau diese fachliche Tiefe, Führungskompetenz und strategische Perspektive sind entscheidend für die zukünftige Ausrichtung der LBG“, so Marisa Radatz, ebenfalls LBG-Geschäftsführerin.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer
  2. WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch
  3. Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz
  4. Sechs OÖ-Regionen verbünden sich als Tourismusverband Salzkammergut

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Neu in Finanz:

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Recht:

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Start-up EnerCube schließt Pakt mit Vonovia: Kanzlei E+H hilft

Verwaltungsgerichtshof feiert 2026 das 150-jährige Bestehen

Taylor Wessing berät Gesellschafter bei Secondary-Runde von Trade Republic

Neues im Arbeitsrecht 2026: Podcast von Wolf Theiss

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Neu in Personalia:

Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel