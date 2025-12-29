 Open menu
Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Michael Lindner ©MecGreenie

Wien. Der Dachverband der österreichischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ) hat Michael Lindner zum neuen Geschäftsführer ernannt.

Michael Lindner wird neuer Geschäftsführer des Dachverband der österreichischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen (DÖJ). Der studierte Soziologe aus Kefermarkt in Oberösterreich war von 2022 bis 2025 als Landesrat in Oberösterreich für die Kinder- und Jugendhilfe zuständig.

In dieser Funktion kümmerte er sich unter anderem um das Streetwork-Projekt „Onjuvi“ und den Beteiligungsprozess „Moverz“, der die Mitsprache von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen Wohngruppen unterstützt, so eine Aussendung.

Die Statements

„Die Rechte von Kindern und Jugendlichen drohen durch den Spardruck im Bund und in den Bundesländern unter die Räder zu kommen. Dem werden wir in den kommenden Monaten mit einer starken Stimme entgegentreten. Deswegen freut es mich, dass wir Michael Lindner für diese Aufgabe gewinnen konnten“, so DÖJ-Obmann Gerald Herowitsch-Trinkl.

Hubert Löffler, Gründungsmitglied und bisheriger DÖJ-Geschäftsführer: „Seit der Gründung 2008 sehen wir uns als Lobby für Kinderrechte in der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe. In Zeiten des Spardrucks wird unsere Arbeit für Kinder und Jugendliche noch wichtiger. Dafür werden wir uns mit der neuen Geschäftsführung und dem Vorstands-Team in den nächsten Jahren verbreitern und verstärken.“

