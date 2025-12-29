NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

 Open menu
Ab sofort können Sie bequem in einem Dokument – sei es aus einem Kommentar, einem Handbuch, einer Zeitschrift oder einer anderen RDB-Fundstelle – mittels Eingabe eines oder mehrerer Begriffe direkt in der Quelle des geöffneten Dokuments suchen und müssen dazu keine extra Filter mehr setzen. Die Vorteile für Ihre Recherche: Höchste Treffergenauigkeit, massive Zeitersparnis, intuitive Bedienung.

Neu in Business:

Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Neu in Finanz:

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Recht:

Start-up EnerCube schließt Pakt mit Vonovia: Kanzlei E+H hilft

Verwaltungsgerichtshof feiert 2026 das 150-jährige Bestehen

Taylor Wessing berät Gesellschafter bei Secondary-Runde von Trade Republic

Neues im Arbeitsrecht 2026: Podcast von Wolf Theiss

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Neu in Personalia:

Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel