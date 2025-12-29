NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Ab sofort können Sie bequem in einem Dokument – sei es aus einem Kommentar, einem Handbuch, einer Zeitschrift oder einer anderen RDB-Fundstelle – mittels Eingabe eines oder mehrerer Begriffe direkt in der Quelle des geöffneten Dokuments suchen und müssen dazu keine extra Filter mehr setzen. Die Vorteile für Ihre Recherche: Höchste Treffergenauigkeit, massive Zeitersparnis, intuitive Bedienung.

