Start-up EnerCube schließt Pakt mit Vonovia: Kanzlei E+H hilft

Newcomer & Immobilienriesen. Kanzlei E+H hat das Salzburger ClimateTech Start-up EnerCube bei einer Partnerschaft mit dem deutschen Immobilienriesen Vonovia betreut.

Konkret hat Wirtschaftskanzlei E+H die EnerCube GmbH im Rahmen einer siebenstelligen Finanzierungsrunde und beim Abschluss eines Rahmenvertrags im Zusammenhang mit einer umfangreichen Partnerschaft mit dem deutschen Investor Vonovia beraten, so eine Aussendung. Vonovia gehört mit mehr als einer halben Million Wohneinheiten zu den größten Immobilienunternehmen Europas; auch die österreichische Buwog gehört zu dem Konzern.

Das Unternehmen

EnerCube, 2023 von Laurenz Sutterlüty und David Riedl gegründet, entwickelt Wärmepumpen-Systeme zur Dekarbonisierung von bestehenden Heizungsanlagen in Mehrfamilienhäusern. Es handelt sich um vorgefertigte Heizanlagen, die im Freien schnell und einfach installiert werden können, wie es heißt.

Die modulare Lösung ermögliche eine klimaneutrale Wärme- und Warmwasserversorgung von Mehrparteienhäusern als Alternative zu Gas und Öl. Im Oktober 2025 hat EnerCube beim Gewinn-Jungunternehmer:innen-Wettbewerb den 1. Platz belegt.

Das Beratungsteam

Im Team von E+H für EnerCube waren Steve Jeitler (Partner, Federführung), Florian Vidreis, Susanna Falkenburg und Adrian Walser.