 Open menu
Business, Finanz, Recht

Taylor Wessing berät Gesellschafter bei Secondary-Runde von Trade Republic

© ejn

Berlin. Taylor Wessing berät Accel und weitere Gesellschafter bei einer 1,2 Milliarden Euro schweren Secondary-Runde von Trade Republic.

Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing hat laut einer Aussendung den globalen Venture-Capital-Investor Accel sowie weitere Bestandsgesellschafter bei der 1,2 Milliarden Euro schweren Secondary-Transaktion des Berliner FinTechs Trade Republic beraten.

Die Transaktion bewerte Trade Republic mit 12,5 Milliarden Euro und zähle zu den größten Secondary-Runden im europäischen Tech-Markt. Die Beratung umfasste insbesondere die Strukturierung und Umsetzung der Anteilsübertragungen, heißt es dazu.

Die Transaktion

Im Rahmen der Secondary-Runde erwarben bestehende Investoren – darunter Accel – Anteile von Frühphaseninvestoren. Zugleich stießen neue internationale Investoren hinzu.

Beteiligt waren bei Taylor Wessing das VC-Team um Norman Röchert, Partner am Berliner Taylor Wessing-Standort, sowie das Corporate-Team um Hassan Sohbi (Partner), Max Reinhardt (Salary Partner, federführend) und Philipp Seimel mit Sitz im Frankfurter Büro sowie Anna Hankings-Evans (Berlin).

Die Investoren GIC und Khosla Ventures wurden von Freshfields beraten. Im Team waren (Lead) Partner Lars Meyer (Frankfurt/Berlin), Counsel Laura Frühauf (Berlin) und Principal Associate Jan Struckmann (Frankfurt/Düsseldorf; alle Corporate/M&A).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Start-up EnerCube schließt Pakt mit Vonovia: Kanzlei E+H hilft
  2. Neues im Arbeitsrecht 2026: Podcast von Wolf Theiss
  3. Regnology erwirbt Geschäftsbereich von Moody’s mit White & Case
  4. FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Neu in Finanz:

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Recht:

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Start-up EnerCube schließt Pakt mit Vonovia: Kanzlei E+H hilft

Verwaltungsgerichtshof feiert 2026 das 150-jährige Bestehen

Taylor Wessing berät Gesellschafter bei Secondary-Runde von Trade Republic

Neues im Arbeitsrecht 2026: Podcast von Wolf Theiss

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Neu in Personalia:

Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Alfred Buder neuer Head of Finance bei der Ludwig Boltzmann Gesellschaft

WU Manager des Jahres ist Kapsch TrafficCom-CEO Georg Kapsch

Kyndryl: Jacqueline Wild wird Vice President für Österreich und Schweiz

Spencer Stuart macht Andrea Mohnsame zur neuen Geschäftsführerin

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus

Handbuch Digitales Wirtschaftsrecht trägt digitalen Cerha Hempel-Stempel