Business, Nova, Recht

Verwaltungsgerichtshof feiert 2026 das 150-jährige Bestehen

Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ©ejn

Höchstgerichte. Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) wurde 1876 zur Kontrolle der staatlichen Verwaltung gegründet. 2026 gibt es dazu ein Festprogramm.

Seit seiner Gründung im Jahr 1876 steht der Österreichische Verwaltungsgerichtshof für die unabhängige Kontrolle der staatlichen Verwaltung, heißt es in einer Aussendung: Der VwGH nimmt sein Jubiläum zum Anlass, einen Blick zurück- und auch nach vorne zu werfen.

Spannende historische Entscheidungen

So sollen durch die wöchentliche Veröffentlichung von Beiträgen auf der Webseite des VwGH spannende historische Entscheidungen behandelt werden. Auch die Biografien herausragender Persönlichkeiten, die mit dem VwGH verbunden sind, und Texte zur Geschichte des Gerichtshofes werden zu finden sein.

Andererseits soll der Blick im Rahmen eines Symposiums am 17. Juni 2026 auch nach vorne gerichtet werden. Und am 26. Oktober 2026 öffnet der VwGH aus Anlass eines „Tages der offenen Tür“ die Räumlichkeiten des Gerichtshofes am Judenplatz 11.

