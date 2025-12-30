Decathlon holt sich Bikeleasing Group mit Kanzlei Latham

Frankfurt. Latham & Watkins hat Decathlon Pulse beim Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing Group beraten.

Decathlon Pulse ist eine eine hundertprozentige Tochter der weltweiten Sportmarke Decathlon. Bei der Vereinbarung zum Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an der Bikeleasing Group wurde Decathlon Pulse laut Aussendung von Wirtschaftskanzlei Latham & Watkins (u.a. deutsche und britische Büros) beraten. Darüber hinaus war E+H Rechtsanwälte aus Österreich als Local Counsel aktiv.

Der Deal

Die Transaktion umfasst laut den Angaben den Erwerb von etwa 65% der Bikeleasing Group, einschließlich des derzeit von der Brockhaus Technologies AG gehaltenen 52%-Anteils. Der Abschluss der Transaktion werde in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet und unterliegt Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Zustimmung der Hauptversammlung der Brockhaus Technologies AG.

Die Unternehmen und die Struktur

Decathlon Pulse ist der Investmentarm und das Start-up-Studio von Decathlon. Das Kaufobjekt Bikeleasing Group ist Anbieter von Fahrradmobilität und Mitarbeiterbenefits im deutschsprachigen Raum. Die Bikeleasing-Gruppe soll auch künftig als eigenständige Einheit mit ihren etablierten Marken agieren – darunter Probonio, Bike2Future, Lesora und Bikeleasing.

Im Team von Latham & Watkins waren: Maximilian Platzer, Christina Mann (gemeinsame Federführung, beide Partner, Frankfurt), Katharina Intfeld (Düsseldorf), Lara Stelmach, Nils Horst (beide Frankfurt) und Antanas Grimalauskas (Hamburg, alle Associates, alle Corporate/M&A).

Auch dabei waren Adrien Giraud (Paris), Tilman Kuhn (beide Partner), Kamilla Zembala (Associate, beide Düsseldorf, alle Kartellrecht), Axel Schiemann (Partner), Lasse Winzer, Marie Claire Mollenkopf (beide Associate, alle Bank- und Finanzmarktaufsichtsrecht, Frankfurt), Frank Bierwirth (Counsel, Capital Markets, Frankfurt), Ulf Kieker (Partner, München), Henning Kleymann (Associate, beide Steuerrecht, Hamburg), Sven Nickel (Counsel, Frankfurt), Marie-Christine Welp (Associate, Hamburg, beide Real Estate), Christian Jahn (Partner), Thomas Stüber, Valentin Mezger (beide Associate, alle Finance, München) und Viviane Opitz (Associate, Litigation, Frankfurt).

Weiters dabei: Paul Davies, Michael Green (beide Partner), Toon Dictus (Associate, alle ESG, London), Susan Kempe-Müller (Partner), Andreas Wolf (Associate, beide Corporate/IP, Frankfurt), Wolf-Tassilo Böhm (Counsel), Clemens Ganz, Cenk Nickel (beide Associate, alle Datenschutz, Frankfurt), Tobias Leder (Partner), Julian Traub (Associate, beide Arbeitsrecht, München), Stefan Bartz (Counsel, Compliance, Hamburg) und Joachim Grittmann (Counsel, Regulatory, Frankfurt).