Gerrit Steen wird neuer CFO beim Technologieunternehmen AT&S

Management. Gerrit Steen (55) wird mit 1. Februar 2026 Chief Financial Officer der AT&S AG in Leoben. Er war zuletzt Group CFO der Damac Gruppe in Dubai.

Der Aufsichtsrat der AT&S AG hat laut Aussendung Gerrit Steen für eine Amtszeit von drei Jahren als Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen. Er wird seine neue Funktion am 1. Februar 2026 antreten.

AT&S ist ein Anbieter von IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert Verbindungstechnologien für mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie KI-Anwendungen und beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter.

Mit dem Eintritt von Gerrit Steen besteht der Vorstand von AT&S künftig aus CEO Michael Mertin, CFO Gerrit Steen und CTO Peter Griehsnig. Ingolf Schröder scheidet aus dem Vorstand aus und wird als EVP die Business Unit Microelectronics leiten.

Die Laufbahn

Gerrit Steen hatte in den vergangenen 25 Jahren Führungspositionen in Europa, Asien, dem Nahen Osten und den USA inne. Zuletzt war er Group CFO der Damac Gruppe, eines Investment-, Immobilien- und Technologieunternehmens in Dubai. Davor war er in verschiedenen Vorstands- und Managementfunktionen für die Fresenius-Gruppe und das Technologieunternehmen Heraeus tätig.

„Seine umfassende Expertise in den Bereichen Finanzstrategie, Transformation und globales Wachstum sowie seine Asien- und USA-Erfahrung werden für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens von hohem Wert sein“, so Andy Mattes, Aufsichtsratsvorsitzender der AT&S AG.

