Matthias Krapf wird Geschäftsführer der Tiroler Tageszeitung

Innsbruck. Matthias Krapf, Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, ist ab Jänner 2026 neuer Verlagsgeschäftsführer.

Matthias Krapf, seit 2023 gemeinsam mit Marco Witting Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, wird laut einer Aussendung mit Jänner 2026 zusätzlich zu seiner Funktion als Chefredakteur zum Verlagsgeschäftsführer der „TT“ bestellt.

In seiner neuen Funktion leitet Krapf demnach künftig die Redaktion sowie die Bereiche Verkauf, Vertrieb, Marketing und wie bisher die Digital-Unit „New Media Online“. „Mit Matthias Krapf habe ich einen höchst erfahrenen, visionären und zugleich umsetzungsstarken Medienprofi an meiner Seite. Er hat in seinen bisherigen Führungsfunktionen vielfältige Innovationen erfolgreich umgesetzt und sich nicht nur intern einen hervorragenden Ruf erarbeitet“, so Silvia Lieb, CEO der Moser Holding.

Der Werdegang

Matthias Krapf begann seine Karriere bei der Moser Holding im Jahr 2006 und war unter anderem Chefredakteur des „6020 Stadtmagazin“ und Geschäftsführer der Target Group, Corporate-Publishing-Sparte des Unternehmens.

2018 wurde er zum Head of Digital der Moser Holding bestellt. In dieser Funktion leitete er die Einführung der Paywall und das Redesign des Newsportals. Seit 2023 führt er gemeinsam mit Marco Witting die Redaktion der Tiroler Tageszeitung, wo er unter anderem die Neuorganisation des Newsrooms und den Relaunch der Printausgabe leitete.