Business, Personalia

OBI Group macht Dominik Hackl zum Chef des neuen „Creative Core“

Dominik Hackl ©OBI / Chiara Milo

Marketing & Management. Die OBI Group gründet einen „Creative Core“ in Wien, Österreich-Marketingchef Dominik Hackl übernimmt die Leitung. Im Inland folgt auf ihn Melanie Schomann.

Die OBI Group stellt laut einer Aussendung ihre internationale Marketing- und Kreativorganisation neu auf und gründet mit dem Creative Core ein eigenes kreatives Powerhouse mit Sitz in Wien, wie es heißt. Damit werde der Standort zum zentralen kreativen Hub der Marke OBI in Europa. Die Leitung des Creative Core übernimmt Dominik Hackl, bisher Marketingleiter von OBI Österreich.

Melanie Schomann ©OBI / Jolly Schwarz

Ziel des Umbaus sei es, Marke, Kreation und Aktivierungslogik enger zusammenzuführen und cross-channel gedachte Kampagnen aus einer zentralen kreativen Idee heraus zu entwickeln und auszurollen.

Neue Marketingleitung bei OBI Österreich

Das interdisziplinäre Kernteam des Creative Core vereine Kompetenzen aus Concept, Design sowie Brand & Campaign. Die europäischen Marketing-Teams greifen die in Wien entwickelten Konzepte auf, um sie lokal zu adaptieren und zielgruppenspezifisch umzusetzen, heißt es weiter.

Im Zuge der neuen Struktur werde auch das Marketingteam von OBI Österreich weiterentwickelt und soll künftig eng mit dem Creative Core zusammenarbeiten. Die Marketingleitung übernimmt Melanie Schomann, zuvor Senior Social Media Expert bei OBI Österreich.

