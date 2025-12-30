 Open menu
Webinar zu Erwachsenenvertretung und Banken im Jänner 2026

Familie & Recht. Erwachsenenvertretung und Vorsorgevollmachten insbesondere bei Bankgeschäften stehen bei einem Webinar im Mittelpunkt.

Rechtliche Grundlagen und praktische Anwendung von Erwachsenenvertretung und Vorsorgevollmachten im Bankgeschäft stehen am 12.1.2026 bei einem Webinar des Finanzverlags auf dem Programm.

Die Themen

Das Webinar behandelt laut Veranstalter die verschiedenen Formen der Erwachsenenvertretung, darunter die gewählte, gesetzliche und gerichtliche Erwachsenenvertretung, die rechtlichen Voraussetzungen, Rechte und Pflichten der Vertreter und den aktuellen Stand der Judikatur. Die Vortragenden sind Dr. Tuba Veziroglu (Juristin bei der Bank für Tirol und Vorarlberg, BTV) und Dr. Othmar Glaeser, LLM.oec., Leiter Recht und Compliance bei der Porsche Bank AG).

