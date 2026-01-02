 Open menu
Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG

Norbert Harringer ©Petra Rautenstrauch

Management. Norbert Harringer hat sein Vorstandsmandat bei der Agrana Beteiligungs-AG niedergelegt und beendet seine Tätigkeit für das Unternehmen.

Die Agrana Beteiligungs-AG hat in einer Aussendung bekanntgegeben, dass CTO Norbert Harringer auf eigenen Wunsch sein Vorstandsmandat per 31. Dezember 2025 niederlegt und seine Tätigkeit für das Unternehmen beendet.

Ab 1. Januar 2026 übernimmt demnach Chief Operations Officer (COO) Franz Ennser von Norbert Harringer die Ressorts Nachhaltigkeit, Forschung & Entwicklung sowie Qualitätsmanagement. Zusätzlich verantwortet Ennser weiterhin die Bereiche Agrarische Rohstoffe, Operational Excellence sowie Einkauf, Logistik und Supply Chain.

Agrana verarbeitet landwirtschaftliche Rohstoffe zu Lebensmitteln und industriellen Vorprodukten. Rund 9.000 Mitarbeiter erwirtschaften in den beiden Geschäftsbereichen „Agricultural Commodities & Specialities“ sowie „Food & Beverage Solutions“ an weltweit 50 Produktionsstandorten einen jährlichen Konzernumsatz von rund 3,5 Mrd. Euro. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet.

Das Statement

Agrana-Aufsichtsratsvorsitzender Erwin Hameseder: „Ich danke Herrn Dr. Harringer für seinen Beitrag zur Entwicklung von Agrana sowie die stets erfolgreiche Zusammenarbeit. In seinen 21 Jahren im Unternehmen, davon sechs Jahre im Vorstand, hat er Agrana wesentlich mitgestaltet und insbesondere in seiner Funktion als Technik- und Nachhaltigkeitsvorstand das Unternehmen zukunftsorientiert weiterentwickelt. Norbert Harringer hat energieeffiziente Technologien und Nachhaltigkeit konsequent zusammen gedacht und damit wichtige Impulse gesetzt.“

