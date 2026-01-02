 Open menu
Business, Personalia

Sanofi macht Markus Isenmann zum Chef für Österreich und Schweiz

Markus Isenmann ©Marton Zsolt

Pharma & Management. Sanofi hat Markus Isenmann zum neuen Geschäftsführer für Österreich und die Schweiz sowie zum Leiter der Sparte Specialty Care ernannt.

In seiner neuen Position verantworte Isenmann seit 1.1.2026 die strategische Entwicklung des „Alpine Clusters“ und werde seine Tätigkeit von den Standorten in Wien und der Schweiz ausüben. Markus Isenmann tritt damit die Nachfolge von Michael Kubischik an, der die Leitung beider Länder bis Ende 2025 innehatte und die Geschäfte erfolgreich führte, so eine Aussendung des Biopharma-Unternehmens Sanofi.

Die Laufbahn

Isenmann ist seit 2019 bei Sanofi und prägte in verschiedenen leitenden Positionen maßgeblich das Wachstum des Unternehmens in der DACH-Region mit, heißt es weiter. So war er unter anderem als Unit Head für die Bereiche Respiratory und Rheumatology in Deutschland verantwortlich. In den vergangenen zwei Jahren war Isenmann als Alliance Immunology Franchise Head DACH für die Entwicklung des Specialty Care Portfolios zuständig.

Vor seiner Zeit bei Sanofi war Markus Isenmann bei Pfizer als Business Unit Head Oncology zunächst den polnischen Markt verantwortlich, bevor er als Oncology Sub-Cluster Lead die strategische Leitung für 25 osteuropäische Länder übernahm.

Die Statements

„Markus Isenmann hat in seiner bisherigen Laufbahn eindrucksvoll bewiesen, dass er komplexe Organisationen erfolgreich steuern, Teams inspirieren und herausragende Geschäftsergebnisse liefern kann“ , so Heidrun Irschik-Hadjieff, Leiterin der Multicountry- Organisation Deutschland, Schweiz, Österreich, Vorsitzende der Geschäftsführung in Deutschland, und General Manager Vakzine Sanofi in Deutschland.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in Österreich und der Schweiz, denn beides sind Wachstumsmärkte, in denen wir Patient:innen innovative Therapien zur Verfügung stellen wollen“, so Isenmann.

