Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Industrie & Management. Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat das Vorstandsmandat von Chief Industrial Officer (CIO) Gerfried Eder bis 30. Juni 2029 verlängert.

Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat laut einer Aussendung das Vorstandsmandat von Gerfried Eder vorzeitig auf die Dauer von drei Jahren bis 30. Juni 2029 verlängert. Der Vorstand der Semperit AG Holding besteht aus CEO Manfred Stanek, CFO Helmut Sorger und CIO Gerfried Eder.

Eder ist seit dem Jahr 2000 bei der Semperit und seit 1. Juli 2023 als Chief Industrial Officer (CIO) Vorstandsmitglied des Unternehmens. In dieser Funktion leitet er den Bereich Industrial Applications (SIA) mit Hydraulik- und Industrieschläuchen sowie Profilen. Seine Aufgabenbereiche beinhalten außerdem Commercial Excellence, F&E, Supply Chain, Einkauf, Arbeitssicherheit sowie Umwelt und Qualität.

Die Statements

Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit: „Mit seiner klaren Ausrichtung auf Effizienz und Vertriebserfolg hat er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen. Die Verlängerung seines Vertrags ist ein Zeichen für Kontinuität und den anhaltenden starken Fokus auf den nachhaltigen Ausbau unserer Marktposition.“

„Schlanke Prozesse und hohe Innovationskraft bilden das solide Fundament unseres Geschäfts. Wir können Wachstumschancen nur optimal nutzen und unsere Marktposition weiter verbessern, wenn wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Daher bauen wir unsere Kostenführerschaft, technologische Stärke und Kundennähe weiter aus“, so Eder.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter. Newsletter anmelden/verwalten