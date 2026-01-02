 Open menu
Business, Personalia

Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Gerfried Eder ©Semperit

Industrie & Management. Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat das Vorstandsmandat von Chief Industrial Officer (CIO) Gerfried Eder bis 30. Juni 2029 verlängert.

Der Aufsichtsrat der Semperit AG Holding hat laut einer Aussendung das Vorstandsmandat von Gerfried Eder vorzeitig auf die Dauer von drei Jahren bis 30. Juni 2029 verlängert. Der Vorstand der Semperit AG Holding besteht aus CEO Manfred Stanek, CFO Helmut Sorger und CIO Gerfried Eder.

Eder ist seit dem Jahr 2000 bei der Semperit und seit 1. Juli 2023 als Chief Industrial Officer (CIO) Vorstandsmitglied des Unternehmens. In dieser Funktion leitet er den Bereich Industrial Applications (SIA) mit Hydraulik- und Industrieschläuchen sowie Profilen. Seine Aufgabenbereiche beinhalten außerdem Commercial Excellence, F&E, Supply Chain, Einkauf, Arbeitssicherheit sowie Umwelt und Qualität.

Die Statements

Cord Prinzhorn, Aufsichtsratsvorsitzender der Semperit: „Mit seiner klaren Ausrichtung auf Effizienz und Vertriebserfolg hat er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Unternehmens beigetragen. Die Verlängerung seines Vertrags ist ein Zeichen für Kontinuität und den anhaltenden starken Fokus auf den nachhaltigen Ausbau unserer Marktposition.“

„Schlanke Prozesse und hohe Innovationskraft bilden das solide Fundament unseres Geschäfts. Wir können Wachstumschancen nur optimal nutzen und unsere Marktposition weiter verbessern, wenn wir Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Daher bauen wir unsere Kostenführerschaft, technologische Stärke und Kundennähe weiter aus“, so Eder.

 

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG
  2. Gerrit Steen wird neuer CFO beim Technologieunternehmen AT&S
  3. Matthias Krapf wird Geschäftsführer der Tiroler Tageszeitung
  4. Kinder- und Jugendhilfe: Michael Lindner wird DÖJ-Geschäftsführer

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Sanofi macht Markus Isenmann zum Chef für Österreich und Schweiz

Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG

Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Frohe Feiertage und viel Erfolg im neuen Jahr: Alles Gute von Extrajournal.Net!

Gerrit Steen wird neuer CFO beim Technologieunternehmen AT&S

Neu in Finanz:

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Recht:

Strategische Deals und ihre Berater: Nowega, Mercer, Alstom

Decathlon holt sich Bikeleasing Group mit Kanzlei Latham

Webinar zu Erwachsenenvertretung und Banken im Jänner 2026

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Start-up EnerCube schließt Pakt mit Vonovia: Kanzlei E+H hilft

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Lexis+ AI erhält den AI Assistenten Protégé und Allgemeine AI

Neu in Personalia:

Sanofi macht Markus Isenmann zum Chef für Österreich und Schweiz

Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG

Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Gerrit Steen wird neuer CFO beim Technologieunternehmen AT&S

OBI Group macht Dominik Hackl zum Chef des neuen „Creative Core“

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Frohe Feiertage und viel Erfolg im neuen Jahr: Alles Gute von Extrajournal.Net!

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus