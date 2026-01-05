 Open menu
Business, Recht

Blackstone verkauft Logistik-Immobilien mit Hengeler Mueller

©ejn

Deutschland. Kanzlei Hengeler Mueller berät Blackstone-Fonds beim Verkauf eines Logistik-Portfolios an Ares Real Estate Funds.

Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat von Blackstone gemanagte Fonds beim Verkauf eines Portfolios mit vier Logistikimmobilien in Deutschland für mehr als 300 Mio. Euro beraten. Die Käufer sind laut einer Aussendung Ares Real Estate Funds, Tochtergesellschaften der Ares Management Corporation.

Das Beratungsteam

Im Hengeler Mueller-Team für Blackstone waren (Immobilienrecht/M&A): Thomas Lang (Partner, Federführung), Caspar Conzen (Senior Associate), Moritz Jacob, Philip Falk, Christine Hofherr (alle Associate, alle Frankfurt); im Öffentlichen Wirtschaftsrecht/Regulierung: Kevin Marschhäuser (Associate, Berlin); sowie im Kartellrecht Markus Röhrig (Partner, Brüssel) und Anja Balitzki (Counsel, Düsseldorf).

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Online-Broker flatexDEGIRO wechselt Rechtsform mit Clifford Chance
  2. Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet
  3. Strategische Deals und ihre Berater: Nowega, Mercer, Alstom
  4. Decathlon holt sich Bikeleasing Group mit Kanzlei Latham

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Neuzugänge im Beratungsteam von Spencer Stuart in Wien und Frankfurt

Sanofi macht Markus Isenmann zum Chef für Österreich und Schweiz

Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG

Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Frohe Feiertage und viel Erfolg im neuen Jahr: Alles Gute von Extrajournal.Net!

Neu in Finanz:

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Erste Bank holt Daniel Rath als Firmenkunden-Vorstand von der RBI

Coface macht Markus Kuger zum Chefvolkswirt für DACH

Was die Bankenaufsicht 2026 prüft: Resilienz, Nachhaltigkeit und KI

Helvetia schafft neue Vorstandsjobs für IT und HR

Neu in Recht:

Online-Broker flatexDEGIRO wechselt Rechtsform mit Clifford Chance

Blackstone verkauft Logistik-Immobilien mit Hengeler Mueller

Strategische Deals und ihre Berater: Nowega, Mercer, Alstom

Decathlon holt sich Bikeleasing Group mit Kanzlei Latham

Webinar zu Erwachsenenvertretung und Banken im Jänner 2026

Neu in Steuer:

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Forvis Mazars: Bettina Maria Szaurer wird Geschäftsführerin

SteuerExpress: Betrugsbekämpfungsgesetz 2025, Luxus-Immobilien, bar bezahlte Bau-Rechnungen und mehr

ASW startet Master-Studium Tax Consulting und App zum AI Act

Neu in Bildung/Uni:

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

KI-Konkurrent zur Wikipedia: Botipedia startet mit 400 Milliarden Einträgen

Neu in Personalia:

Neuzugänge im Beratungsteam von Spencer Stuart in Wien und Frankfurt

Sanofi macht Markus Isenmann zum Chef für Österreich und Schweiz

Norbert Harringer verlässt Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG

Semperit: Vorstandsmandat von CIO Gerfried Eder bis 2029 verlängert

Gerrit Steen wird neuer CFO beim Technologieunternehmen AT&S

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Frohe Feiertage und viel Erfolg im neuen Jahr: Alles Gute von Extrajournal.Net!

NEU in der RDB: Präzisions-Recherche mit der Quellen-Suche

Digitales Gebäudelogbuch vom AIT soll Baumaterial wiederverwertbar machen

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Schönherr Tech&Law Academy: Die EU-Regeln und der Realismus des Omnibus