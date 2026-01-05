Blackstone verkauft Logistik-Immobilien mit Hengeler Mueller

Deutschland. Kanzlei Hengeler Mueller berät Blackstone-Fonds beim Verkauf eines Logistik-Portfolios an Ares Real Estate Funds.

Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller hat von Blackstone gemanagte Fonds beim Verkauf eines Portfolios mit vier Logistikimmobilien in Deutschland für mehr als 300 Mio. Euro beraten. Die Käufer sind laut einer Aussendung Ares Real Estate Funds, Tochtergesellschaften der Ares Management Corporation.

Das Beratungsteam

Im Hengeler Mueller-Team für Blackstone waren (Immobilienrecht/M&A): Thomas Lang (Partner, Federführung), Caspar Conzen (Senior Associate), Moritz Jacob, Philip Falk, Christine Hofherr (alle Associate, alle Frankfurt); im Öffentlichen Wirtschaftsrecht/Regulierung: Kevin Marschhäuser (Associate, Berlin); sowie im Kartellrecht Markus Röhrig (Partner, Brüssel) und Anja Balitzki (Counsel, Düsseldorf).