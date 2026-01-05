 Open menu
Business, Personalia

Neuzugänge im Beratungsteam von Spencer Stuart in Wien und Frankfurt

Daniela Chikova ©Spencer Stuart

Wien/Frankfurt. Daniela Chikova verstärkt die Financial Services Practice des Executive Search-Unternehmens Spencer Stuart in Wien, Claus P. Fischer die Consumer Practice in Frankfurt.

Das Executive-Search- und Leadership-Advisory-Unternehmen Spencer Stuart hat sein Beraterteam mit zwei Neuzugängen erweitert: Daniela Chikova wird Teil der Financial Services Practice in Wien, Claus P. Fischer wird Berater in der Consumer Practice in Frankfurt.

Die Laufbahnen

  • Daniela Chikova ist auf Retail Banking und Payments spezialisiert und verfüge über langjährige Erfahrung in der strategischen Beratung von Finanzinstituten. Sie war 25 Jahre bei der Managementberatung Kearney, zuletzt als Partnerin und Co-Leiterin des Kompetenzzentrums Retail Banking, wo sie Post-Merger-Integrationen, Transformationsprogramme und Wachstumsstrategien für Finanzinstitute entwickelte. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte lagen dabei auf Geschäftsmodell- und Operating-Model-Transformationen, Produkt- und Pricing-Strategien, Digitalisierung von Vertriebsmodellen sowie Customer Experience. Bevor sie zu Kearney wechselte, arbeitete sie bei der Barents Group (KPMG) im Bereich Due Diligence und Regierungsberatung. Sie hat einen MBA in Finance der Goizueta Business School der Emory University, Atlanta, Georgia, und ist Fulbright Scholar.
  • Claus P. Fischer ist auf die Bereiche Consumer, Retail, Luxury und Hospitality spezialisiert und verfügt über rund zehn Jahre Erfahrung in Executive Search und Leadership Advisory. Vor seinem Wechsel zu Spencer Stuart war er in Führungspositionen bei einer Executive-Search-Beratung tätig – zuletzt als Office Leader Hamburg und davor als Global Leader der Retail-, Luxury- & Apparel-Practice im internationalen Consumer-Sektorteam. Weitere Erfahrung sammelte er bei McKinsey & Company sowie in rund 15 Jahren in der Lebensmittelindustrie. Er hat Betriebswirtschaftslehre an der European Business School Oestrich-Winkel studiert und verfügt über einen Abschluss als Diplom-Kaufmann.

Das Statement

Andrea Mohnsame, Geschäftsführerin der Region Deutschland und Österreich von Spencer Stuart, in einer Aussendung: „Mit Claus P. Fischer und Daniela Chikova gewinnen wir zwei profilierte Experten, die unsere Sektor- und Leadership-Kompetenz deutlich erweitern. Durch ihre langjährige Erfahrung in der Beratung und ihre tiefgehende Kenntnis in den jeweiligen Branchen werden beide einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung und Entwicklung unserer Practices in Europa leisten.“

