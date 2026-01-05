 Open menu
Online-Broker flatexDEGIRO wechselt Rechtsform mit Clifford Chance

Europa-Gesellschaft. Clifford Chance berät flatexDEGIRO beim Rechtsformwechsel zur Europäischen Aktiengesellschaft (SE).

Der Online-Broker flatexDEGIRO hat sich mit Wirtschaftskanzlei Clifford Chance zur SE umgewandelt, so eine Aussendung.

Das Beratungsteam

Konkret hat ein Clifford Chance-Team unter der Leitung von Partner Dominik Heß (Corporate, Düsseldorf) die börsennotierte flatexDEGIRO AG und ihre Tochtergesellschaft flatexDEGIRO Bank AG dabei betreut: Beide haben demnach ihrer Rechtsformen von deutschen Aktiengesellschaften (AGs) in Societates Europaeae (SEs) geändert.

