Personalia, Recht, Steuer

DLA Piper macht Philipp Stanek zum Head of Tax in Österreich

Philipp Stanek ©DLA Piper

Anwälte & Steuerrecht. DLA Piper holt Steuerrechtler Philipp Stanek als Partner und Head of Tax in Österreich an Bord. Er war zuvor bei Baker McKenzie.

DLA Piper verstärkt ihre Praxisgruppe Tax am Standort Wien und ernennt Philipp Stanek zum Partner und Head of Tax in Österreich, gibt die Wirtschaftskanzlei in einer Aussendung bekannt: Mit der Erweiterung des lokalen Leadership Teams durch einen erfahrenen Lateral Hire setze die globale Wirtschaftskanzlei ein starkes Zeichen für Wachstum und den Ausbau ihrer internationalen Steuerrechts-Kompetenz. Die Ernennung Staneks trat mit 1.1.2026 in Kraft.

Die Laufbahn

Dr. Philipp Stanek, MBL, MSc (HEC) ist Rechtsanwalt und Steuerberater mit langjähriger Praxiserfahrung im nationalen und internationalen Steuerrecht, insbesondere bei Umstrukturierungen sowie der steuerlichen Begleitung von M&A-Transaktionen, heißt es weiter. Vor seinem Wechsel zu DLA Piper war er Leiter der Praxisgruppe Tax bei Baker McKenzie in Wien und davor bei EY tätig.

Stanek berate regelmäßig nationale und internationale Unternehmen bei grenzüberschreitenden Transaktionen, Finanzierungsstrukturen, Management-Incentive-Plänen sowie bei steuerlicher Due Diligence und komplexen Umstrukturierungen. Er hat sein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg (Dr.iur. und MBL) sowie einen Master in Finance an der HEC Paris abgeschlossen. Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt und Steuerberater war er als Vortragender an der Universität Salzburg tätig und lehrt derzeit an der Universität Wien. Er ist Fachautor- und vortragender (u.a. „Einlagen und Umgründungen im Konzern“, LexisNexis).

„Steuerplanung, Transfer Pricing, Umstrukturierungen“

Christoph Mager, Managing Partner bei DLA Piper Österreich: „Wir freuen uns sehr, Philipp Stanek als neuen Partner am Standort Wien willkommen zu heißen. Philipp bringt umfassende Fachkenntnis in Steuerplanung, Transfer Pricing und komplexen Umstrukturierungen mit. Damit bereichert er unser Team und bietet unseren Mandantinnen und Mandanten maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle steuerliche Fragestellungen.“

Philipp Stanek, Partner und neuer Head of Tax bei DLA Piper Österreich, wird zitiert: „Ich freue mich sehr, die Aufgabe als Leiter der Praxisgruppe zu übernehmen und DLA Pipers Kompetenz insbesondere im Bereich komplexer Steuerstrukturierungen und grenzüberschreitender Transaktionen an der Schnittstelle zwischen Gesellschafts- und Steuerrecht zu verstärken.“

