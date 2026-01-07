 Open menu
Business, Veranstaltung

North America Day der WKO: Die Business-Aussichten in der Ära Trump

Außenhandel. Donald Trump regiert seit einem Jahr: Die Chancen österreichischer Unternehmen in Nordamerika stehen am 20.1.2026 im Fokus.

„A Continent in Transition – Your Business at the Heart of Change“: Unter diesem Motto kündigen Wirtschaftskammer Österreich und Advantage Austria den „North America Day 2026“ am 20. Jänner an.

In der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump ist erst ein Jahr vergangen, doch viel ist bereits geschehen – von der Einführung hoher Zölle über die Entführung ausländischer Staatsoberhäupter bis hin zum lauten Nachdenken über eine Annexion Grönlands oder Kanadas.

Business in der Ära Trump

Die politische und wirtschaftliche Landschaft ist großen Veränderungen unterworfen, heißt es dementsprechend auch in der Ankündigung der Veranstaltung. Für die nichtamerikanischen Geschäftspartner der US-Unternehmen bringen diese Veränderungen beträchtliche Herausforderungen.

Beim North America Day werfen Handelsdelegierte, Diplomaten und Fachexperten einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in den USA, Kanada und Mexiko; auch etliche US-Unternehmen sind vor Ort. Wie üblich ist Networking neben dem Fachinhalt ein Hauptthema des Events.

