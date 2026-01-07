 Open menu
Finanz, Personalia

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Klaus Riener ©Ludwig Schedl / Wiener Städtische

Linz. Klaus Riener (54) wird Landesdirektor OÖ bei der Wiener Städtischen. Der Ex-Zürich-Manager folgt auf Günther Erhartmaier.

Mit Jahreswechsel übernahm Klaus Riener die Landesdirektion Oberösterreich der Wiener Städtischen (VIG-Gruppe), so eine Aussendung. Vorgänger Günther Erhartmaier ging nach 23 Jahren in Pension.

Die Laufbahn

Klaus Riener, geboren in Freistadt in Oberösterreich, absolvierte nach der Matura das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Seine berufliche Laufbahn startete er anschließend im Außendienst der damaligen Bundesländer Versicherung (heute Uniqa-Gruppe).

Nach weiteren Stationen in der Versicherungsbranche dockte Riener 2008 als Landesdirektor bei der Zürich Versicherung an. Zehn Jahre später wechselte er innerhalb des Unternehmens nach Wien, wo er die Leitung für den Außendienst, Maklervertrieb und die Vertriebssteuerung Österreich verantwortete.

Ein Vierteljahrhundert Wiener Städtische

„Günther Erhartmaier war fast ein Vierteljahrhundert das Gesicht der Wiener Städtischen in Oberösterreich und hat in dieser Zeit die operative Entwicklung der Landesdirektion maßgeblich geprägt. Dafür bedanke ich mich bei ihm ganz herzlich. Auf der anderen Seite freut es mich sehr, dass wir mit Klaus Riener eine erfahrene Führungskraft und einen ausgewiesenen Versicherungsfachmann als seinen Nachfolger gewinnen konnten. Er verfügt über ein hohes Maß an Lösungsorientierung, ist ein Teamplayer mit großer sozialer Kompetenz und hat seine Expertise bereits in unterschiedlichsten Führungspositionen sehr erfolgreich unter Beweis gestellt“, wird Sonja Brandtmayer zitiert, Generaldirektor-Stellvertreterin der Wiener Städtischen.

