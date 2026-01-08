 Open menu
IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Christian Reischl ©Vanessa Hartmann-Gnong / Grant Thornton Austria

Wien. Christian Reischl ist neuer Partner im Bereich Audit bei Grant Thornton Austria. Seine Themen sind IT-Compliance und Analytik.

Mit 1. Jänner 2026 wurde Ing. Christian Reischl, BA, MSc zum Partner im Bereich Audit bei Grant Thornton Austria bestellt, so eine Aussendung.

Laufbahn und Spezialisierung

Wirtschaftsprüfer Ing. Christian Reischl, BA, MSc verfüge über mehr als 10-jährige Erfahrung in der Abschluss- und IT-Prüfung sowie in der IT- und Managementberatung. Seine Karriere begann bei Grant Thornton, bevor er Expertise bei internationalen Beratungshäusern im In- und Ausland sammelte. Anfang 2025 kehrte er als Leiter des Bereichs IT-Audit & Data Analytics zu Grant Thornton Austria zurück.

Reischls Expertise umfasse neben Abschluss- und IT-Prüfung, IT-Sonderprüfungen sowie die Entwicklung und den Einsatz rechnungslegungsbezogener Datenanalysen. Fachliche Schwerpunkte liegen u.a. in der Risk- & Compliance-Prüfung & Beratung und im CIO-Advisory. Weitere Themen sind die Digitalisierung in der Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Reischl betreue insbesondere Unternehmen aus dem Finanzsektor (Banken, Versicherungen, Zahlungsdienstleister) und bringe Erfahrung in der Prüfung und Beratung in der Luftfahrtbranche mit.

Die Statements

“Mit Christian gewinnen wir einen erfahrenen IT-Audit, IT-Compliance und Datenanalytik-Experten als Partner, der auch unseren AI- und New Way of Work-Transformationspfad wesentlich vorantreibt“, so Marlene Hanschitz-Halikias, Partnerin und Head of Audit bei Grant Thornton Austria.

„Die Ernennung von Christian Reischl zum Partner unterstreicht unseren Anspruch, höchste Prüfungsqualität mit innovativen Technologien zu verbinden“, so Christoph Zimmel, CEO und Managing Partner bei Grant Thornton Austria.

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

