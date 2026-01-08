 Open menu
Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Maria Neumann ©WIFI / APA-Fotoservice / Tanzer

Bildungsanbieter. Maria Neumann wurde bei der konstituierenden Kuratoriumssitzung zur Kuratorin des WIFI Österreich gewählt. Sie folgt auf Markus Raml.

Im Rahmen der konstituierenden Kuratoriumssitzung wurde Maria Neumann zur Kuratorin des WIFI Österreich für die Funktionsperiode 2026-2030 gewählt. Sie folgt auf Unternehmens- und Steuerberater Markus Raml, der diese Funktion von 2015-2025 innehatte.

„Als Unternehmerin weiß ich, dass lebensbegleitendes Lernen für den Wirtschaftsstandort und jeden Einzelnen einen hohen Stellenwert hat. Mein Anliegen wird es sein, entsprechende Rahmenbedingungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung weiterzuentwickeln“, so Neumann in einer Aussendung.

Der Werdegang

Unternehmerin Maria Neumann ist zweifache Meisterin für Damen- und Herrenkleidermacher und als selbständige Schneidermeisterin in Wien tätig. Seit 1995 engagiert sie sich in unterschiedlichen Funktionen in der Interessenvertretung des Bekleidungsgewerbes. Von 2010 bis 2015 war sie Innungsmeisterin der Landesinnung Wien für Mode und Bekleidungstechnik.

Neben ihrer unternehmerischen Tätigkeit leitet sie seit 2004 am WIFI Wien die Meisterprüfungsvorbereitungskurse für Damen- und Herrenkleidermacher. 2010 wurde sie stellvertretende Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer Wien und von 2014 bis 2025 Spartenobfrau. Seit 2018 ist sie Abgeordnete zum Österreichischen Nationalrat (ÖVP).

