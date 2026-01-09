Corporate & Immobilien: Michael Holzmannhofer ist jetzt Anwalt bei E+H

Wirtschaftskanzleien. Anwalt Michael Holzmannhofer (32) wechselt zu E+H. Er ist auf Corporate/M&A und Real Estate spezialisiert und kommt von Freshfields.

Michael Holzmannhofer ist neuer Anwalt und ständiger Substitut in der Anwaltskanzlei E+H in Wien. Er wird Teil der Praxisgruppen Corporate/M&A und Real Estate mit Fokus auf Einzelhandelsimmobilien, Hotelimmobilien und Bürogebäude.

Der Werdegang

Michael Holzmannhofer war die letzten fünf Jahre bei Freshfields, wo er als Anwalt im Bereich M&A und Real Estate tätig war. Davor war er von 2019 bis 2021 bei Schönherr.

Er absolvierte die Rechtsanwaltsprüfung mit Auszeichnung und studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien. Dort ist er auch als Vortragender im Bereich des Zivil- und Immobilienrechts tätig.

„Mit Michael Holzmannhofer gewinnen wir einen hochkompetenten und engagierten Rechtsanwalt, der fachlich wie persönlich hervorragend in unser Team passt“, so Alric A. Ofenheimer, Managing Partner bei E+H in einer Aussendung.