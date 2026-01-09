Gebrüder Weiss holt Alessandro Cacciola in Geschäftsleitung

Logistiker & Management. Alessandro Cacciola leitet künftig den Bereich Air & Sea bei Gebrüder Weiss. Er folgt auf Lothar Thoma.

Der Aufsichtsrat des österreichischen Logistikkonzerns Gebrüder Weiss mit weltweit rund 8.600 Beschäftigten hat Alessandro Cacciola als neues Mitglied der Geschäftsleitung bestellt. Cacciola übernimmt laut einer Aussendung mit Wirkung zum 1. März 2026 die Verantwortung für den Geschäftsbereich Air & Sea. Er folge damit auf Lothar Thoma, der das Unternehmen nach einer geordneten Übergabe mit 31. März 2026 aus persönlichen Gründen verlasse.

Das Leitungsgremium von Gebrüder Weiss besteht nach Cacciolas Ernennung außerdem aus Wolfram Senger-Weiss (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Jürgen Bauer und Peter Schafleitner.

Die Laufbahn

Alessandro Cacciola verfüge über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der internationalen Logistik. Er ist Betriebswirt mit Schwerpunkt Spedition, Transport und Logistik und hält einen MBA in International Business Management & Leadership.

Seine berufliche Laufbahn begann Cacciola beim Logistikdienstleister Dachser, wo er mehrere europäische Vertriebs- und Führungspositionen innehatte. In der Folge war er als weltweiter Vertriebsverantwortlicher und Mitglied der Geschäftsleitung von Dachser Air & Sea Logistics tätig und wirkte an der internationalen Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs mit. 2019 zog Cacciola in den Vorstand der Andreas Schmid Group ein und übernahm anschließend den Vorstandsvorsitz. In dieser Funktion verantwortete er eine umfassende Neustrukturierung und Internationalisierung des Unternehmens, heißt es weiter.

Die Statements

„Mit Alessandro Cacciola gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die alle Voraussetzungen mitbringt, um einerseits für Kontinuität, aber andererseits auch für neue Impulse bei Gebrüder Weiss zu sorgen“, so Wolfgang Niessner, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Gebrüder Weiss: „Gemeinsam mit ihm wollen wir unseren wachsenden Air & Sea-Bereich weiter stärken und unsere Services global und zukunftsorientiert ausbauen.

„Gebrüder Weiss ist ein klangvoller Name in der Branche und steht seit jeher für Vertrauen, Qualität und konsequente Kundenzentrierung“, wird Cacciola zitiert. „Ich freue mich darauf, die Kolleginnen und Kollegen weltweit kennenzulernen. Der offene Austausch über Länder- und Kulturgrenzen hinweg ist für mich ein zentraler Erfolgsfaktor und zugleich eine persönliche Motivation. Das Ziel wird es sein, die strategische Weiterentwicklung der Leistungspalette von Gebrüder Weiss durch einen klaren Fokus auf Servicequalität, Integrationsfähigkeit und nachhaltige Lösungen voranzutreiben und globale Lieferketten langfristig resilient und zukunftsfähig aufzustellen.“

Der Vorgänger

Lothar Thoma ist seit 1. September 2019 Mitglied der Geschäftsleitung von Gebrüder Weiss. Unter seiner Führung entwickelte sich der Bereich Air & Sea in herausfordernden globalen Marktphasen – darunter die Corona-Pandemie – erfolgreich weiter, heißt es. Strategisch wichtige Expansionsschritte seien unter seiner Regie unter anderem in den USA, Australien, Neuseeland, den Philippinen, Thailand, Polen und Deutschland unternommen worden.

„Angefangen mit meinen ersten Erfahrungen im Familienunternehmen habe ich rund 40 erfolg- und ereignisreiche Jahre in der Logistik erleben dürfen, habe viele Länder und Kulturen kennengelernt und mit wunderbaren Menschen zusammengearbeitet. Es war eine schöne Zeit, doch jetzt möchte ich mich anderen Dingen widmen. Ich wünsche meinem Nachfolger und meinem Team viel Erfolg und eine gute Zusammenarbeit“, so Thoma.

„Für seine Leistungen dankt das Unternehmen Lothar Thoma ausdrücklich und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute“, so Wolfgang Niessner. Die Übergabe zwischen Lothar Thoma und Alessandro Cacciola erfolge im Rahmen einer einmonatigen Übergangsphase, um Kontinuität für Kunden, Partner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen.