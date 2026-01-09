Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

Finanzgruppen & Management. Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess als CEO von Wüstenrot. Christian Gosch wird CIO/COO, Fabian Stenzel CSO.

Der Aufsichtsrat der Bausparkasse Wüstenrot AG hat Gregor Hofstätter-Pobst zum neuen CEO sowie Christian Gosch als CIO/COO und Fabian Stenzel als CSO bestellt, teilt die Finanzgruppe in einer Aussendung mit.

Der Nachfolger von Susanne Riess-Hahn

Die Nachbesetzung erfolge aufgrund des Ausscheidens von Susanne Riess-Hahn und Wolfgang Hanzl, die ihre Verträge nicht verlängern und mit 31. Mai 2026 in den Ruhestand treten. Das neue Vorstandsteam nimmt seine Funktion mit 1. Juni 2026 auf.

Der neue CEO Gregor Hofstätter-Pobst ist seit 2022 CFO bei Wüstenrot. In dieser strategisch spannenden Zeit sei es gelungen, Wüstenrot in Österreich als einzigen Allfinanzdienstleister mit Bausparkasse, Versicherung und Bank zu etablieren.

Der neue CIO/COO Christian Gosch war zuletzt Head of Group IT & Data bei Uniqa Insurance Group und habe in seiner über 30-jährigen Laufbahn in verschiedenen Management-Funktionen in der Finanzbranche Transformations- und Innovationsstärke gezeigt.

Fabian Stenzel übernimmt die Funktion des CSO und damit die Leitung des gesamten Vertriebs der Wüstenrot Gruppe. Er ist seit über 20 Jahren in der Finanzbranche tätig – zuletzt als Head of Digital Sales & Remote in der Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG.

Die Statements

„Mit Christian Gosch und Fabian Stenzel konnten wir zwei erfahrene Persönlichkeiten mit umfassender Fachkompetenz und strategischem Weitblick gewinnen. Gemeinsam mit Gregor Hofstätter-Pobst als CEO sind alle Voraussetzungen für eine erfolgversprechende Zukunft gegeben“, so Stephan Koren, Aufsichtsratsvorsitzender der Bausparkasse Wüstenrot AG.

„Ich bin dankbar für das Vertrauen und freue mich darauf, gemeinsam mit meinen Vorstandskolleg:innen und dem gesamten Wüstenrot Team unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen. Wüstenrot hat großes Potenzial in Österreich – nicht zuletzt durch unseren starken Kundenfokus. Wir sind gut aufgestellt für eine vielversprechende Zukunft“, so der künftige CEO Hofstätter-Pobst.

„Was mich an Wüstenrot besonders überzeugt, ist die konsequente Ausrichtung auf Kundennutzen über alle Produktwelten hinweg. Als CIO/COO möchte ich dazu beitragen, Technologie und Operations so zu verbinden, dass Einfachheit, Geschwindigkeit und Qualität für Kundinnen und Kunden spürbar werden“, so Gosch.

„Dieses Mandat zu übernehmen, erfüllt mich mit großer Begeisterung und Dankbarkeit. Wüstenrot steht für Vertrauen, Beständigkeit und echte Nähe zu den Menschen – Werte, die mich persönlich sehr ansprechen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit einem hoch engagierten Vertriebsteam neue Wege zu gehen, Chancen mutig zu nutzen und die starke Marke Wüstenrot weiterzuentwickeln. Bei einem Unternehmen zu arbeiten, das Tradition und Zukunft so überzeugend verbindet, ist für mich etwas ganz Besonderes“, wird Stenzel zitiert.

Die Langzeit-Chefin tritt ab

Am 31. Mai 2026 scheidet Susanne Riess-Hahn nach 23 Jahren als CEO und Wüstenrot Generaldirektorin aus; davor war sie von 2000 bis 2003 Vizekanzlerin der Republik Österreich. Wolfgang Hanzl, seit 2020 im Unternehmen und zuletzt Vorstand der Bausparkasse Wüstenrot sowie der Wüstenrot Bank als CIO/COO, tritt ebenfalls in den Ruhestand.

Aufsichtsratsvorsitzender Stephan Koren: „Im Namen des Aufsichtsrats und des gesamten Unternehmens bedanke ich mich bei Susanne und Wolfgang für ihr langjähriges, hocherfolgreiches Engagement. Sie haben entscheidend zum Erfolg von Wüstenrot beigetragen und die Weichen für die Zukunft gestellt.“