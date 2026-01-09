Wiener Netze holt Thomas Angerer in die Geschäftsführung

Management. Thomas Angerer leitet jetzt neben dem Vorsitzenden der Geschäftsführung Gerhard Fida und Ilse Hirt die Wiener Netze. Er folgt auf Thomas Maderbacher.

Thomas Angerer ist seit 1. Jänner 2026 Teil der Geschäftsführung der Wiener Netze, einem Unternehmen der Wiener Stadtwerke. Die Geschäftsführung besteht nun aus Gerhard Fida, Ilse Hirt und Thomas Angerer, so eine Aussendung.

Als Geschäftsführer der Wiener Netze folge Thomas Angerer auf Thomas Maderbacher, der heuer in Pension geht. Er leitet die Bereiche Finanzen, Recht und Regulationsmanagement, Infrastrukturmanagement sowie Allgemeine Services und ist auch für Unternehmenskommunikation sowie das Betriebsrestaurant und Sozialreferat zuständig.

Die Laufbahn

Bis 2025 war Thomas Angerer Geschäftsführer der immOH! und leitete in dieser Funktion die Bereiche Human Resources, Recht, Vertrieb und Technische Services. Davor war er mehrere Jahre bei Wien Energie in leitenden Funktionen in den Geschäftsfeldern Energiedienstleistungen sowie Dezentrale Erzeugung und Fernwärme tätig.

Zu den Wiener Stadtwerken stieß Angerer bereits 2002. Bei der Fernwärme Wien war er zuletzt als Leiter des Geschäftsbereichs Netz- und Kundenanlagen tätig.

Der gebürtige Steirer studierte Industrieller Umweltschutz, Entsorgungstechnik und Recycling an der Montanuni Leoben. Er ist Aufsichtsratsmitglied der HC immOH! Infrastruktur Services GmbH und der AGCS Gas Clearing and Settlement AG.

