Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

Wien. Zum Jahresbeginn ernennt Deloitte Magda Groissenberger, Peter Kritzinger und Viktoria Schlögl zu Partnern im Bereich Steuern und Recht.

Wie üblich zum Jahresbeginn nimmt das Big Four-Beratungsunternehmen Deloitte Österreich Beförderungen in die oberste Führungsebene vor: Magda Groissenberger, Peter Kritzinger und Viktoria Schlögl sind mit Jänner 2026 auf Partnerlevel bei Deloitte Österreich gewechselt, so eine Aussendung.

Die neuen Partner:innen

Steuerberaterin Magda Groissenberger (45) ist seit 2002 bei Deloitte und seit mehreren Jahren für ein Business Tax Team verantwortlich. Ihre Tätigkeitsschwerpunkte liegen laut den Angaben im Bereich Core Tax & Compliance sowie Tax Consulting. Als Partnerin soll sie den Ausbau des Beratungsfeldes zur globalen Mindeststeuer für Unternehmen vorantreiben und neue Beratungsprodukte im Bereich Energiesteuern erarbeiten.

Peter Kritzinger (44), Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ist seit einigen Jahren für die Kanzlei tätig, seit 2021 leitet er ein Team im Bereich Private Tax. Er ist auf Immobilien, Stiftungen sowie Internationales Steuerrecht spezialisiert; in der neuen Rolle stehe vor allem der Ausbau des Kundenportfolios auf der Agenda.

Viktoria Schlögl (35) ist Steuerberaterin und seit 2010 bei Deloitte; sie leitet das Contract Personnel & Projects Team im Bereich Payroll mit Fokus auf interimistische Unterstützungsleistungen in der Personalverrechnung. In ihrer neuen Funktion soll sie sich verstärkt auf team- und bundesländerübergreifende Projekte und den Geschäftsausbau konzentrieren.