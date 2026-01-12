Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Wien. Der Kurs „Fachsprache Deutsch“ soll Steuerrecht, Buchhaltung und BWL für Kanzlei-Kräfte mit nicht-deutscher Muttersprache trainieren.

Viele Kanzleien in Österreich haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit nicht-deutscher Muttersprache, die noch sprachliche Unterstützung im Kanzleialltag brauchen können, heißt es in einer Ankündigung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Für sie ist das neue Kursangebot gedacht: Es soll einen Einstieg in Steuerrecht, Buchhaltung und Betriebswirtschaftslehre in deutscher Fachsprache bieten.

Der neue Start

Bei dem Kurs, der das nächste Mal am 26.1.2026 beginnt („Fachsprache Deutsch 1: Einstieg in Steuern, Recht & Rechnungswesen“), geht es demnach um praxisnahen, verständlichen Unterricht anhand realer Fallbeispiele. Ziel sei es, die sprachliche Grundlage für weiterführende Ausbildungen wie die Diplome Kanzleieinstieg oder Buchhaltung zu legen.

Fachkenntnisse sind nicht erforderlich; vorausgesetzt wird lediglich ein Deutschzertifikat auf B1/B2-Niveau, alles Weitere werde im Kurs vermittelt.

Zielgruppe sind Mitarbeiter:innen von WT-Kanzleien mit nicht-deutscher Muttersprache, die einen Fachwortschatz aufbauen wollen und eine weiterführende branchenspezifische Ausbildung anstreben, so die Veranstalter.