 Open menu
Bildung & Uni, Recht, Steuer

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

©ejn

Wien. Der Kurs „Fachsprache Deutsch“ soll Steuerrecht, Buchhaltung und BWL für Kanzlei-Kräfte mit nicht-deutscher Muttersprache trainieren.

Viele Kanzleien in Österreich haben Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit nicht-deutscher Muttersprache, die noch sprachliche Unterstützung im Kanzleialltag brauchen können, heißt es in einer Ankündigung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

Für sie ist das neue Kursangebot gedacht: Es soll einen Einstieg in Steuerrecht, Buchhaltung und Betriebswirtschaftslehre in deutscher Fachsprache bieten.

Der neue Start

Bei dem Kurs, der das nächste Mal am 26.1.2026 beginnt („Fachsprache Deutsch 1: Einstieg in Steuern, Recht & Rechnungswesen“), geht es demnach um praxisnahen, verständlichen Unterricht anhand realer Fallbeispiele. Ziel sei es, die sprachliche Grundlage für weiterführende Ausbildungen wie die Diplome Kanzleieinstieg oder Buchhaltung zu legen.

Fachkenntnisse sind nicht erforderlich; vorausgesetzt wird lediglich ein Deutschzertifikat auf B1/B2-Niveau, alles Weitere werde im Kurs vermittelt.

Zielgruppe sind Mitarbeiter:innen von WT-Kanzleien mit nicht-deutscher Muttersprache, die einen Fachwortschatz aufbauen wollen und eine weiterführende branchenspezifische Ausbildung anstreben, so die Veranstalter.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax
  2. Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte
  3. DLA Piper macht Philipp Stanek zum Head of Tax in Österreich
  4. Handbuch zur Lohnsteuer 2026 zeigt bevorstehende Änderungen

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Gebrüder Weiss holt Alessandro Cacciola in Geschäftsleitung

So wirken Trumps Zölle auf Österreichs Industrie: Minus 27%

Wiener Netze holt Thomas Angerer in die Geschäftsführung

Neu in Finanz:

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken

FMA genehmigt erste „Kreditdienstleister“ zum Aufkauf von Problemkrediten

Neu in Recht:

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Corporate & Immobilien: Michael Holzmannhofer ist jetzt Anwalt bei E+H

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

EVN-Gruppe verhilft Speed Connect Austria zum Reboot mit Schönherr

Neu in Steuer:

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Nur 8 % der Großunternehmen haben den CO2-Ausstoß signifikant reduziert

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

Neu in Personalia:

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

Gebrüder Weiss holt Alessandro Cacciola in Geschäftsleitung

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken