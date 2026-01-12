 Open menu
KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Wels. Der Vorstand von KTM wird um die Position des Chief Commercial Officers (CCO) erweitert und mit Stephan Reiff besetzt. Er kommt von BMW.

Die KTM AG (eine Tochter der Pierer Mobility AG, künftig: Bajaj Mobility AG) erweitert den Vorstand: Laut Aussendung hat der Aufsichtsrat der KTM AG beschlossen, den Vorstand des Unternehmens mit 01. April 2026 um die Position des Chief Commercial Officers (CCO) zu erweitern. Der ehemalige BMW-Manager Stephan Reiff wird die Position übernehmen.

Laufbahn und Aufgabe

In seiner neuen Funktion werde Stephan Reiff künftig für Vertrieb, Marketing, Brand Strategy, Händlernetz und Aftersales zuständig sein. Er ist seit 2022 Vice President Customer, Brand & Sales bei BMW Motorrad und verantwortete als solcher bisher weltweit Vertrieb, Marketing und Aftersales der bayerischen Motorrad-Marke. Unter seiner Leitung erzielte BMW Motorrad 2024 einen Umsatz von über 3 Milliarden Euro, heißt es dazu.

Zuvor bekleidete Reiff verschiedene Schlüsselpositionen innerhalb der BMW Group, darunter Vice President Product Strategy, Vice President Aftersales für BMW North America sowie Vice President Parts Logistic Services. Seine Karriere begann er als Logistics Engineer bei Honeywell, gefolgt von Beratungsprojekten bei A.T. Kearney. Reiff ist Diplom-Wirtschaftsingenieur der RPTU Kaiserlautern.

„Nachweisliche Erfolge im Premium-Zweiradsegment“

Gottfried Neumeister, CEO der KTM AG: „Mit Stephan Reiff gewinnen wir eine außergewöhnlich erfahrene und strategisch starke Führungspersönlichkeit für Vertrieb und Marketing. Seine internationale Expertise, sein tiefes Branchenwissen und seine nachweislichen Erfolge im Premium-Zweiradsegment stärken unsere Position. Mit der Berufung von Stephan Reiff setzt die KTM AG ihre strategische Neuausrichtung konsequent fort – mit klarem Fokus auf Stabilität, internationale Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum.“

