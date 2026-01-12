 Open menu
Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Manuela Richert ©Rödl

München. Kanzlei Rödl holt Manuela Richert an Bord: Sie ist auf Restrukturierung und Sanierung spezialisiert und war zuletzt bei Deloitte.

Die deutsche Wirtschaftskanzlei Rödl hat zum 1.1.2026 das Team Business Recovery Services erweitert und gewinne mit Manuela Richert eine Expertin für Restrukturierung und Sanierung, so eine Aussendung. Richert wird Associate Partnerin im Team von Partner Lars Richter am Standort München.

Die Laufbahn und die Aufgabe

Manuela Richert verfüge über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Restrukturierungs- und Sanierungsberatung – mit besonderem Fokus auf die Branchen Real Estate, Anlagenbau, Bau, Retail und Holz. Zuletzt war sie knapp drei Jahre als Director im Bereich Turnaround & Restructuring bei einer Big-Four-Gesellschaft tätig (Anm.d.Red.: Deloitte).

Richert begleite regelmäßig bei der Erstellung von Sanierungskonzepten sowie in der Eigenverwaltung, und übernehme auf Wunsch auch interimistisch Organfunktionen in insolvenznahen Sondersituationen. Ein Schwerpunkt liege in der leistungswirtschaftlichen und operativen Sanierung.

Lars Richter: „Manuela bringt eine ideal passende, umsetzungsorientierte Kombination aus rechtlicher und wirtschaftlicher Kompetenz mit. Sie kennt sowohl die internen Herausforderungen der Unternehmen als auch die Anforderungen der Insolvenzverwalter.“

