Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

©ejn

Ziel Anwälte & Steuerberater. Aon will bei rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen in DACH ausbauen und übernimmt dafür LTA Legal & Tax Assekuranzmakler.

Versicherungs- und Risikomanagement-Konzern Aon plc übernimmt die LTA Legal & Tax Assekuranzmakler GmbH, einen hochspezialisierten deutschen Broker für Versicherungs- und Risikolösungen in rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen, wie es in einer Aussendung heißt.

Mit der Übernahme setze Aon seinen strategischen Wachstumskurs fort. LTA soll weiterhin als eigenständige Marke am Markt aktiv sein und werde künftig als Spezialmakler innerhalb des Aon-Konzerns agieren.

Starke Position im deutschsprachigen Markt

Mit weltweit 15.000 Kanzleikunden aller Größe, darunter 7 der 10 globalen Wirtschaftskanzleien, sieht Aon sich in den USA und Großbritannien bereits führend in diesem Segment. Die Übernahme von LTA unterstreiche das Ziel, diese starke Position auch in Deutschland und Österreich weiter auszubauen. Auch deutsche und österreichische Kanzleien agieren zunehmend international und begleiten ihre Mandanten global, heißt es dazu.

Durch die Einbindung in das internationale Aon-Netzwerk könne LTA seine Kunden künftig in über 120 Ländern unterstützen und Zugang zu weltweiten Spezialisten und Tools bieten. Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich: „Unsere Kanzleikunden erhalten Zugang zu einem deutlich erweiterten Spektrum an Spezialexpertise und internationalen Kapazitäten – ohne dabei auf die gewohnte Nähe und individuelle Betreuung vor Ort zu verzichten. Gemeinsam mit LTA können wir rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen in Österreich Lösungen anbieten, die in Tiefe und Qualität neue Maßstäbe setzen. “

Das Kaufobjekt

LTA betreut Berufsgruppen wie Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Insolvenzverwalter und Patentanwälte. Das Unternehmen beschäftigt laut den Angaben rund 25 Mitarbeitende am Hauptsitz in Köln sowie an weiteren Standorten in Berlin, Aachen und Wien; sowohl Versicherungsmakler wie Unternehmensjuristen sind an Bord.

