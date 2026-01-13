Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Wirtschaftsanwälte. Christoph Lintsche ist neuer Anwalt in der Wiener Wirtschaftskanzlei Müller Partner. Er ist auf Baurecht und Claimmanagement spezialisiert.

Bei der Wiener Anwaltskanzlei Müller Partner verstärkt Christoph Lintsche als neuer Anwalt das Team für Baurecht. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt laut einer Aussendung in den Bereichen Bau(vertrags)recht, Claimmanagement, Bauprojektbegleitung und Baudigitalisierung sowie Gewährleistungs- und Schadenersatzrecht, Konfliktlösung und Immobilienrecht. Der gebürtige Kärntner werde sich auch auf die Betreuung von Kärntner Mandaten konzentrieren.

Christoph Lintsche schloss das Studium der Rechtswissenschaften an der Uni Graz im Jahr 2020 ab und war danach Rechtsanwaltsanwärter in der Anwaltskanzlei ScherbaumSeebacher in der steirischen Landeshauptstadt. 2022 wechselte er zu Müller Partner nach Wien.

Die Statements

„Wir sind stolz darauf, dass Christoph uns nun als weiterer Anwalt im Team erhalten bleibt. Er ist ein wertvolles Mitglied des Teams für Baurecht und nicht mehr wegzudenken“, so Partner Bernhard Kall.

„Christoph überzeugt uns seit Jahren von seinen außerordentlichen Fähigkeiten im Baurecht, weshalb wir keine Sekunde gezögert haben, ihm anzubieten, als Anwalt den Bereich gemeinsam mit dem Team weiter auszubauen“, so Partnerin Katharina Müller.