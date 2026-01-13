 Open menu
Personalia, Recht

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christopher Toms ©Fieldfisher

Wirtschaftskanzleien. Christopher Toms ist seit 1. Jänner 2026 Legal Director bei Kanzlei Fieldfisher in Wien. Er ist Anwalt in Österreich und UK.

Christopher Toms verstärkt Fieldfisher seit 1. Jänner 2026 als Legal Director, so eine Aussendung. Neben seiner Anwaltstätigkeit in Österreich ist Toms auch in England und Wales als Solicitor eingetragen und aktiv. Seit 2020 ist er zudem gerichtlich beeideter Dolmetsch für die englische Sprache.

Zuletzt war Toms mit einer eigenen Kanzlei selbständig und vertrat demnach unter anderem Mandanten aus den Bereichen Vertrieb und Logistik, Transport, Versicherung und Technologie sowie aus dem Planungs- und Baubereich in Restrukturierungsfragen und im streitigen Bereich.

Die Aufgabe

Toms soll die europäische Wirtschaftskanzlei im Bereich Corporate sowie bei Baustreitigkeiten ergänzen und mit seiner internationalen Ausrichtung insbesondere durch Crossboarder-Transaktionen zum Umsatzwachstum beitragen, heißt es.

Auch 2026 verfolge Fieldfisher in Österreich mit dem 2023 gegründeten Standort Wien eine klare Wachstumsstrategie. Man will sich als Drehscheibe für Zentral- und Osteuropa positionieren, mit Fokus auf grenzüberschreitende Transaktionen in den Bereichen Energie, Technologie, Schiedsgerichtsbarkeit und Private Equity, wie es heißt.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner
  2. Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa
  3. Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax
  4. Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Gebrüder Weiss holt Alessandro Cacciola in Geschäftsleitung

So wirken Trumps Zölle auf Österreichs Industrie: Minus 27%

Neu in Finanz:

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken

Neu in Recht:

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Neu in Steuer:

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Nur 8 % der Großunternehmen haben den CO2-Ausstoß signifikant reduziert

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

Neu in Personalia:

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken