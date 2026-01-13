Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Wirtschaftskanzleien. Christopher Toms ist seit 1. Jänner 2026 Legal Director bei Kanzlei Fieldfisher in Wien. Er ist Anwalt in Österreich und UK.

Christopher Toms verstärkt Fieldfisher seit 1. Jänner 2026 als Legal Director, so eine Aussendung. Neben seiner Anwaltstätigkeit in Österreich ist Toms auch in England und Wales als Solicitor eingetragen und aktiv. Seit 2020 ist er zudem gerichtlich beeideter Dolmetsch für die englische Sprache.

Zuletzt war Toms mit einer eigenen Kanzlei selbständig und vertrat demnach unter anderem Mandanten aus den Bereichen Vertrieb und Logistik, Transport, Versicherung und Technologie sowie aus dem Planungs- und Baubereich in Restrukturierungsfragen und im streitigen Bereich.

Die Aufgabe

Toms soll die europäische Wirtschaftskanzlei im Bereich Corporate sowie bei Baustreitigkeiten ergänzen und mit seiner internationalen Ausrichtung insbesondere durch Crossboarder-Transaktionen zum Umsatzwachstum beitragen, heißt es.

Auch 2026 verfolge Fieldfisher in Österreich mit dem 2023 gegründeten Standort Wien eine klare Wachstumsstrategie. Man will sich als Drehscheibe für Zentral- und Osteuropa positionieren, mit Fokus auf grenzüberschreitende Transaktionen in den Bereichen Energie, Technologie, Schiedsgerichtsbarkeit und Private Equity, wie es heißt.