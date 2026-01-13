 Open menu
Business, Recht

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Laura Frühauf ©Freshfields

Studie. Im Jahr 2025 hat sich in Europa das Transaktionsvolumen bei Wachstumsunternehmen mehr als verdoppelt. Insbesondere die Kaufpreise für KI-Startups stiegen deutlich.

Die Wirtschaftskanzlei Freshfields hat die Entwicklung von Akquisitionen und Übernahmen von Wachstumsunternehmen in Deutschland und Europa ausgewertet – mit besonderem Fokus auf den Bereich KI. Grundlage der Auswertung sind laut Aussendung Zahlen des Finanzdatenanbieters Pitchbook.

Die Ergebnisse:

  • Europaweit hat sich 2025 das Transaktionsvolumen im Bereich der Wachstumsunternehmen mehr als verdoppelt. Für Startups wurden 2024 Kaufpreise in Höhe von rund 47 Milliarden US-Dollar gemeldet, 2025 waren es rund 102 Mrd. US-Dollar. Insbesondere die Kaufpreise für KI-Startups stiegen in Europa von rund 6 Mrd. US-Dollar auf 15 Mrd. US-Dollar.
  • Gemessen an der Zahl der Deals gehört Deutschland neben Großbritannien und Frankreich zu den Top 3 Zielländern für Startup-Transaktionen in Europa. Dies gilt auch speziell bei KI-Transaktionen.
  • Die Transaktionswerte zeigen bei Wachstumsunternehmen auch in Deutschland steil nach oben. Wurden 2022 noch 3,8 Mrd. US-Dollar investiert, waren es 2025 schon 11,2 Mrd. US-Dollar. Im Bereich KI stiegen die veröffentlichten Kaufpreise in Deutschland in dieser Zeit von 300 Millionen US-Dollar auf 1,6 Milliarden US-Dollar, dabei wird bei einer Vielzahl von Transaktionen der Wert nicht veröffentlicht.
  • Die Anzahl der gemeldeten Transaktionen für Wachstumsunternehmen insgesamt stieg 2025 in Deutschland auf 423 (von 261 in 2022).

„Die Zahlen zeigen, dass auch in einem volatilen Marktumfeld der Tech-Sektor, und insbesondere Wachstumsunternehmen, eine hohe Transaktionsdynamik aufweisen“, so Laura Frühauf, Counsel für Tech M&A bei Freshfields. Sie erwartet, dass sich die Entwicklung auch im neuen Jahr fortsetzt.

US-Investoren kaufen in Europa

„Ein Treiber dieser Entwicklung sind US-Unternehmen und Investoren, die sich gezielt auf dem europäischen Markt verstärken. Gleichzeitig nutzen Industrieunternehmen Zukäufe, um sich insbesondere im Bereich KI strategisch weiterzuentwickeln. Und auch auf der Erwerberseite sehen wir immer häufiger Wachstumsunternehmen, die durch Akquisitionen schnelles, inorganisches Wachstum oder Konsolidierung in ihrem Markt erzielen wollen“, so Frühauf.

„Die Entwicklung zeigt auch ein konstant hohes Interesse an deutschen und europäischen Technologieunternehmen, und dass diese auch wieder höhere Bewertungen erzielen können“, so Lars Meyer, Global Co-Head of Tech, Media and Telecoms bei Freshfields: „Das deckt sich mit dem Eindruck aus unserer Praxis, dass weiterhin im Bereich KI, aber auch in anderen Bereichen wie DefenseTech, FinTech, Enterprise Software oder digitale Infrastruktur großes Investoren- und Käuferinteresse besteht. Erfolgreiche Exits wiederum sind ein wichtiges Signal für Gründer und Investoren, dass es sich weiterhin lohnt, in Europa zu gründen und zu investieren.“

„Wir sind optimistisch, dass die M&A-Aktivität im Tech-Bereich insgesamt – wie auch in anderen Industrien – im neuen Jahr weiterhin hoch bleibt. Daneben bleibt abzuwarten, ob geopolitische Volatilität oder Policy-Entscheidungen in den großen Volkswirtschaften für neue Herausforderungen und damit Zurückhaltung im Transaktionsmarkt sorgen werden“, so Philipp Pütz, Partner M&A bei Freshfields, mit Blick auf das Jahr 2026.

IPOs als Option für den Exit

Der Exit über einen Verkauf ist aber nicht die einzige Option, die Gründer haben: „Der IPO-Markt zieht wieder an“, so Daniel von Bülow, Partner für Kapitalmarktrecht bei Freshfields: „Unternehmen und Inhaber beschäftigen sich mit dem Börsengang als strategische Option – und zwar nicht nur als Alternative zu einem M&A-Verkauf. Ein Blick auf IPOs und Listings im Jahr 2025 macht Hoffnung. Aber der Markt bleibt anspruchsvoll: Investoren legen besonderen Wert auf Profitabilität, robuste Geschäftsmodelle und überzeugende Wachstumsstrategien. Außerdem bleibt abzuwarten, ob sich die Diskussionen um eine KI-Blase kurzfristig auswirken.“

Für junge Unternehmen könne ein IPO herausfordernd sein, wenn sie keinen klaren Weg zur Profitabilität aufzeigen könnten: „Diese Unternehmen sollten sich noch auf private Investorenrunden fokussieren, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Sobald das geschafft ist, steht der Weg an die Börse grundsätzlich offen. Einige Wachstumsunternehmen bereiten sich daher schon jetzt bewusst langfristig auf einen IPO vor. Diese Option gilt auch für substanzstarke KI-Unternehmen, da sich Qualität gegenüber kurzfristigen Hypes durchsetzen kannn“, so der Freshfields Partner.

Eins fehlt noch: Der Newsletter von Extrajournal.Net

Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen Ihrer Themen mit unserem Newsletter.

Zu diesem Thema:

Weitere Meldungen:

  1. Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director
  2. Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner
  3. Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte
  4. Corporate & Immobilien: Michael Holzmannhofer ist jetzt Anwalt bei E+H

Schreiben Sie einen Kommentar

Neu in Business:

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Gebrüder Weiss holt Alessandro Cacciola in Geschäftsleitung

So wirken Trumps Zölle auf Österreichs Industrie: Minus 27%

Neu in Finanz:

Österreichs nachhaltige Fonds stecken trotz EU-OK kein Geld in Waffen

Neuer Wüstenrot-Chef: Gregor Hofstätter-Pobst folgt auf Susanne Riess

FMA übernimmt Finanz-Sanktionen von OeNB: „Jetzt One-Stop-Shop“

Wiener Städtische: Klaus Riener wird Oberösterreich-Chef

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken

Neu in Recht:

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Freshfields sieht KI als Antriebskraft für hohe M&A-Preise in Europa

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Neu in Steuer:

Fachsprache Deutsch: ASW-Kurs für Kanzlei-Kräfte startet wieder

Big Four: Drei neue Partner im Bereich Tax & Legal bei Deloitte

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Nur 8 % der Großunternehmen haben den CO2-Ausstoß signifikant reduziert

SteuerExpress: Hälftesteuersatz und Dreijahresverteilung, der unwiderlegbare Nutzen aus dem Tourismus und mehr

Neu in Bildung/Uni:

Maria Neumann ist neue Kuratorin des WIFI Österreich

Bewerbungsfrist für Kartellrecht Moot Court 2026 gestartet

Immer mehr Emotionen in der Politik: Parlament sucht Forscher

Sandra Venus leitet Finanzen & Controlling bei Joanneum Research

Neue Handbücher für Aufsichtsrat, Vorstand und GF an der WU präsentiert

Neu in Personalia:

Fieldfisher Wien holt Christopher Toms als Legal Director

Christoph Lintsche ist jetzt Anwalt für Baurecht bei Müller Partner

Mercedes-Benz: David Nogossek ist Managing Director für die Van-Sparte

KTM macht BMW-Manager Stephan Reiff zum neuen Vorstand und CCO

Rödl holt Manuela Richert für Business Recovery von Deloitte

Neu in Motor:

Neue Assistenzsysteme für Mercedes-Lkw: So streng wie 2028

Mercedes-Benz startet neues Portal fürs Flottenmanagement

Mehr Ladestationen für E-Autos in öffentlichen Parkgaragen

Gebrauchte E-Autos werden günstiger, alle jagen Tesla

Wiens alte Parkscheine jetzt ungültig: ÖAMTC will Aufzahlung statt Entwertung

Neu in Nova:

Es war einmal … der Schilling: Sonderausstellung der OeNB

Manz-Lesung: „Strophe von Heinrich Heine muss entfernt werden…“

Kirche erfand Abzinsung: Diskontierung stammt aus dem 17. Jahrundert

Österreichs Revolution von 1848: Bedeutsam und doch vergessen

5.000 Jahre alter Wein der ersten ägyptischen Pharaonin gefunden

Neu in Tools:

Takeover bei Spezial-Maklern: Aon übernimt LTA Legal & Tax

„Deepfakes“ von Verstorbenen: Die rechtliche und ethische Seite

Manz startet „ailex“: Neue Fachzeitschrift für KI-Recht & Technologie

IT-Compliance: Grant Thornton macht Christian Reischl zum Audit Partner

Regionales Cashback soll regionale Banken stärken